В ЕС хотят отложить голосование по соглашению между ЕС и США

Politico: в ЕС призвали отложить голосование по соглашению между ЕС и США

Европейский парламент должен отложить голосование по законопроекту, реализующему часть соглашения Евросоюза о трансатлантической торговле, после того как Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Об этом заявил Politico председатель комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

«Условия Тернберрийского соглашения и правовая основа, на которой оно было построено, изменились. Поэтому на нашей завтрашней дополнительной встрече я предложу переговорной группе Европарламента приостановить законодательную работу до тех пор, пока мы не получим надлежащую правовую оценку и четкие обязательства со стороны США», — сказал Ланге.

Тернберрийское соглашение (Turnberry Agreement/Deal) — это временное рамочное торговое соглашение, заключенное в июле 2025 года между администрацией США и Еврокомиссией. Оно предусматривало введение Вашингтоном 15% пошлины на товары из ЕС в обмен на отмену пошлин на американские промышленные товары. Целью этого соглашения было избежать торговой войны.

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных Трампом. Суд постановил, что президент не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят взыскать с Трампа $134 млрд за ущерб экономике.