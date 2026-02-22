ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, ранена женщина

В Запорожской области женщина пострадала при обстреле Каменки-Днепровской

В части Запорожской области произошло кратковременное отключение электроснабжения, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что свет пропал в 14 муниципальных и городских образованиях.

В предыдущем посте чиновник рассказал, что при артиллерийском обстреле города Каменки-Днепровской и окрестностей женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

«Опасность повторных ударов сохраняется», — добавил Балицкий.

По его словам, из-за угрозы террористических атак в Каменско-Днепровском округе приостановили движение автобусов районных маршрутов.

Утром в Запорожской области после удара ВСУ по энергообъектам произошло повторное отключение света. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам питания. Специалисты начали восстанавливать электроснабжение. Днем Балицкий сообщил, что подключение абонентов в регионе проходит поэтапно и попросил людей проявить терпение.

