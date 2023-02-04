«Мы не воюем с Россией». В МИД Франции заявили, что продолжат поддерживать Украину

Париж продолжит поддерживать Киев, заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр. Она также рассказала о контактах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина, количестве принятых украинских беженцев и о возможности создания специального трибунала по военным преступлениям. По ее словам, единство в ЕС относительно ситуации на Украине не изменилось с начала конфликта и остается непоколебимым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Франция не воюет с Россией, но продолжит делать все для того, чтобы поддерживать Украину в текущем конфликте. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клэр Лежандр в интервью телеканалу RTVI, опубликованном в субботу, 4 февраля.

«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией.

Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях. То есть здесь ни в коем случае не идет речь о совместном участии в военных действиях, какой бы ни была рассматриваемая техника. И то, что мы делаем сегодня, это мы делаем с целью усиления возможностей Украины, чтобы она смогла вернуть свою территориальную целостность и свой суверенитет. Это позиция всех наших партнеров в Европе и в мире, и мы будем ее придерживаться.

Стоит подчеркнуть беспрецедентное единство ЕС и всех наших партнеров в том, что касается нашей поддержки Украины.

Это единство не изменилось с начала конфликта и остается непоколебимым в том, что касается продолжения этой политики», — рассказала официальный представитель французского МИДа.

О переговорах

Она также рассказала о контактах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина. «Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога.

Зачем он это делает? Потому что наша оценка очень проста: мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло.

Но наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступил момент для переговоров, чтобы добиться возврата своей территориальной целостности и своего суверенитета. Вот почему мы считаем полезным поддерживать этот канал для диалога. Мы не обманываемся: на сегодняшний день Россия не проявила никакого желания вести переговоры», — констатировала Лежандр.

По ее словам, по просьбе Зеленского Макрон смог обсудить с Путиным определенные вопросы. «А именно — по поводу Запорожья, атомной электростанции в Энергодаре, безопасность которой по-прежнему вызывает у нас беспокойство. Эти звонки позволили направить туда наблюдателей из МАГАТЭ. Мы видим, что МАГАТЭ удалось разместить наблюдателей на местах.

Но мы по-прежнему обеспокоены вопросом атомных станций на Украине. Поэтому мы призываем к демилитаризации этой АЭС.

Мы поддерживаем все усилия Рафаэля Гросси, гендиректора МАГАТЭ по охране периметра станции в рамках суверенитета Украины, чтобы мы могли быть спокойны за безопасность гражданских атомных станций в Украине», — добавила она.

О военных преступлениях и специальном трибунале

Лежандр отметила, что «военные преступления, совершаемые в Украине, не могут остаться безнаказанными — все это должно быть предметом правосудия и правосудие должно свершиться».

«С самого начала кризиса Франция оказывает поддержку Международному уголовному суду, который является главной инстанцией по расследованию военных преступлений. Сегодня в Украине развернута лаборатория, позволяющая идентифицировать жертв. Мы предоставили очень ценную техническую помощь в идентификации ДНК. Мы ее также предоставили Генпрокуратуре Украины. Кроме того, мы вместе с некоторыми из наших партнеров и по просьбе украинцев изучаем возможность создания специального трибунала.

И наша позиция такова: борьба против безнаказанности является приоритетом для Франции в том, что касается конфликта на Украине», — подчеркнула представитель МИД Франции.

О санкциях и беженцах

Она также заявила, что на сегодняшний день Евросоюз зависит от российского газа всего на 8%, тогда как в начале прошлого года этот показатель составлял более 40%.

По словам Лежандр, Франция приняла около 100 тыс. украинских беженцев. «12 тыс. украинских школьников учатся в наших школах, и они очень хорошо приняты французским населением. С самого начала конфликта поражает патриотизм украинцев и очень сильная сплоченность украинского общества вокруг президента Зеленского, вокруг усилий, направленных на борьбу с российской агрессией.

Мы действительно видим эту сплоченность на всех уровнях украинского общества. Люди возвращаются в Украину для того, чтобы поднять производственный потенциал страны и восстановить ее экономику для продолжения военных действий со стороны Украины», — сказала пресс-секретарь французского МИДа.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего с начала конфликта в страны Европы с Украины прибыли в общей сложности свыше 8 млн человек. Во Францию, по данным УВКБ ООН, бежало свыше 118 тыс. украинцев.

О вступлении Украины в ЕС и НАТО

Лежандр назвала очень важным решением предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. «Я думаю, что это означает очень серьезную политическую поддержку, а также отражает выбор, который сделали украинцы — перейти к образу жизни, к системе правового государства, к демократии, которую в их глазах представляет собой Европейский союз», — полагает представитель МИД Франции.

Вместе с тем вопрос о вступлении Украины в НАТО, по ее мнению, сегодня не стоит на повестке дня.

«Сейчас идет конфликт, но я не буду напоминать историю, политику открытых дверей Североатлантического альянса и принципы Хельсинкских соглашений, которые были подписаны СССР и затем признаны Россией, о свободе каждого государства иметь возможность выбирать своих союзников», — заключила она.