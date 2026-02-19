Размер шрифта
В России запустят новый сервис такси для молодежи

Яндекс запустит новый сервис для заказа такси Fasten
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс в марте 2026 года запустит в России новый сервис для заказа такси Fasten, сообщает пресс-служба компании.

У Fasten будет собственное мобильное приложение для тех пассажиров, которым нужен просто заказ такси без других сервисов. На старте им можно будет воспользоваться более чем в 300 городах России.

В компании отметили, что доступные тарифы Fasten позволят пассажирам чаще совершать поездки по повседневным делам. Также в пресс-службе компании добавили, что целевая аудитория сервиса – молодежь.

В новом сервисе будет доступно 5 тарифов: Share (поездки, которые можно разделить с попутчиком), Fasten (базовый тариф для поездок по городу в течение дня), Comfort и Comfort+ (тарифы среднего и повышенного класса) и Business (представительский класс для особых случаев).

Также пользователи смогут вызвать такси для поездок с детьми, животными, габаритным багажом и для пользователей с ограниченными возможности. Кроме того, во время поездок предусмотрена страховка для всех, кто находится в машине, а для пользователей также доступна круглосуточная поддержка.

Заказы в сервисе смогут выполнять водители, которые уже подключены к сервису для исполнителей Яндекс Pro, а новые смогут подключиться при соблюдении стандартных требований.
 
