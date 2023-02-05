«Украине не нужны «кадиллаки» от оборонки». Какие риски ждут ВСУ из-за танков Abrams

США пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Однако, как пишет Financial Times, ВСУ ждут большие проблемы из-за сложности эксплуатации этих машин. У Abrams капризные и прожорливые двигатели, для обслуживания нужна гигантская система снабжения, которая находится за океаном. Западные военные эксперты не исключают, что поставки Abrams принесут Киеву больше проблем, чем возможностей.

Сложные техническое обслуживание и логистическая поддержка американских танков Abrams делают эти машины не слишком подходящими для иностранных армий, в том числе украинской. К таким выводом пришли военные эксперты, опрошенные газетой Financial Times.

Одной из главных проблем Abrams является его крайне капризный и «прожорливый» газотурбинный двигатель.

«Через двигатель проходит много воздуха, мы постоянно опасались, что он засосет песок и заглохнет. Мы потратили огромное количество времени и сил, чтобы постоянно вытряхивать песок из воздушных фильтров», — рассказал Джона Нагл, профессор военного коледжа армии США, который командовал танковыми подразделениями Abrams во время войн в Персидском заливе и Ираке.

При этом военный эксперт не отрицает боевых качеств Abrams, но подчеркивает, что его использование в бою требует фактически логистической сети, охватывающей весь мир.

Как пишет FT, опыт Нагла не является уникальным: несколько десятилетий бронетанковые подразделения армии США жаловались на «длинный логистический хвост», необходимый для поддержания танков Abrams в боевой готовности. Газета констатирует, что Киеву нужно «просто хорошо работающее оружие», и Abrams не совсем подходят для ВСУ.

Ситуация со сложной логистикой и техобслуживанием Abrams является примером работы американской системы оборонных закупок, пишет FT. Пентагон постоянно перегружает свои военные платформы современными технологиями, что значительно усложняет эксплуатацию техники.

В качестве примера издание приводит строительство флота американских эсминцев класса Zumwalt в 1998 году. Изначально ВМС США планировали приобрести 32 корабля по $1 млрд каждый. Однако флотские чиновники по закупкам добавили к требованиям так много экспериментальных и просто непроверенных систем, что спустя 20 лет американские ВМС получили только три эсминца по $7,5 млрд каждый.

По словам директора консалтинговой фирмы Beacon Global Strategies Джоша Киршнера, у Пентагона есть склонность закупать самые совершенные оборонные системы, тогда как другим армиям требуется просто надежная работающая техника.

«Таким странам, как Украина, не нужны «кадиллаки» от оборонки. Им просто нужны достаточно хорошие и надежные изделия», — сказал эксперт.

На проблему технологически слишком сложных вооружений и связанного с ними перерасхода средств недавно обратила внимание и Счетная палата США. Надзорный орган отчитал Пентагон за то, что он покупает системы вооружения, которые слишком дороги и слишком сложны в развертывании и эксплуатации.

Возвращаясь к танкам, газета отмечает, что газотурбинный двигатель Abrams похож на реактивный. А дизельный двигатель немецких танков Leopard больше похож на обычный мотор грузовика. Для их обслуживания необходимо совершенно разное оборудование, ремонтные бригады должны пройти специальное обучение, в том числе научиться работать с уникальными высокотехнологическими гаджетами, утверждают авторы статьи.

«Умение ремонтировать Volkswagen Beetle вовсе не обязательно означает, что вы умеете ремонтировать гоночный автомобиль F1», — провел аналогию Стивен Биддл, старший научный сотрудник по оборонной политике в Совете по международным отношениям.

По его словам, двигатели Abrams позволяют получить очень большое ускорение по сравнению с теми же Leopard. Однако они расходуют очень много топлива и в целом «привередливы».

Помимо тщательного обслуживания, американские танкам также необходимо постоянное снабжение большим количеством запчастей. А поскольку сеть поставок находится в США, получать необходимые узлы и агрегаты Украине будет значительно сложнее, чем для Leopard.

Кроме того, как утверждает газета, если немецкие танки уже стоят на вооружении значительного числа европейских стран и в целом доступны, то Abrams для Киева США должны будут только построить. Их производитель — компания General Dynamics из Огайо — выдает около 12 танков в месяц. Но неизвестно, отдаст ли предприятие приоритет именно тем машинам, которые планируют отправить на Украину.

Киршнер из Beacon Global Strategies в заключение сообщил, что Abrams подвергают украинскую армию большему риску, чем если бы ВСУ использовали только немецкие Leopard.