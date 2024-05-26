Влюбленный в музыку 16-летний пацан: Ленни Кравицу — 60

Свой юбилей музыкант из Нью-Йорка отметил выпуском новой пластинки Blue Electric Light. Кравиц записывал ее в своей домашней студии на Багамах на протяжении шести лет, а партии почти на всех инструментах сыграл сам. Всего же за плечами «вечно молодого» Ленни Кравица 12 альбомов и множество премий, в том числе четыре «Грэмми». Исполнитель сам пишет песни, а в его музыке соединяются черты рока, соула, фанка, регги, фолка и баллады.

Несмотря на впечатляющую карьеру, в недавнем интервью CBS Mornings Кравиц признался, что временами все еще чувствует себя «16-летним пацаном, пытающимся заполучить контракт со звукозаписывающей компанией».

«Я не хочу работать через силу, мне нравится, когда музыка сама приходит ко мне. Работая сегодня, я испытываю ту же радость, что и в старших классах. Ничего не изменилось», — признался музыкант в разговоре с Metro Moscow.

Другая творческая ипостась Кравица — киноактер. Музыкант сыграл более чем в 10 фильмах. Кроме того, он основал собственную дизайнерскую фирму Kravitz Design, участвовал в создании алкогольного напитка Nocheluna Sotol.

Исполнитель был женат на актрисе Лизе Боне, у них родилась дочь Зои, также ставшая актрисой.

«Она — мой лучший друг. Даже если бы она не была моим ребенком, я бы любил ее не меньше», — говорил о Зои исполнитель.

Звезда находится в прекрасной физической форме – в соцсетях недавно завирусилось видео, как он занимается в зале, будучи в кожаных штанах.

«Я всегда тренируюсь в кожаных штанах или джинсах, ботинках и чем-то еще, если я не делаю кардио. Иногда у меня есть всего 45 минут, чтобы заскочить в зал. Так что я делаю это не для того, чтобы сказать: «О, я хочу выпендриться и носить кожаные штаны и очки». Нет, это я просто захожу в этом с улицы», — объяснил Кравиц.