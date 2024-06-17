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Сборная Украины потерпела крупное поражение на Евро-2024

Украина разгромно проиграла Румынии на чемпионате Европы — 2024

Сборная Украины проиграла первый матч группового этапа чемпионата Европы — 2024, уступив национальной команде Румынии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, Румыния возглавила группу Е. Соперники сыгравших сборных — Бельгия и Словакия — проведут свой поединок 17 июня, стартовый свисток для этих команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Украина на групповом этапе чемпионата Европы сыграет со Словакией 21 июня (15:00 мск), а с Бельгией — 26-го числа (18:00 мск). Румыния проведет матч второго тура группового этапа против бельгийских футболистов 22 июня (21:00), а с соперниками из Словакии — 26-го числа (18:00).

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.

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