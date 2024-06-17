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Китайцы бросились скупать внедорожники Deepal

В Китае первую партию внедорожников Deepal раскупили за 70 часов

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Autohome.com.cn

Changan объявил об ажиотажном спросе на внедорожник G318, который продается под суббрендом Deepal. Об этом сообщает motor.ru.

«Базовый Deepal G318 оказался на 30% дешевле ожидаемого: всего 176 тыс. юаней ($24,2 тыс.). За полноприводный внедорожник Changan в максимальной комплектации нужно выложить 230 тысяч юаней ($31,7 тыс.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под капотом базовой версии стоит 1,5-литровый (150 л.с.) бензин-генератор, электродвигатель (252 л.с.) расположен сзади, привод тоже только на заднюю ось. Расход бензина составляет 6,8 л. на 100 км пробега в смешанном цикле. Без активации ДВС внедорожник может проехать до 77 км. У полноприводной модификации суммарная отдача 430 л.с. Есть пять внедорожных режимов и имитация блокировки заднего дифференциала.

Автомобиль может форсировать брод глубиной 600 мм. Кроме того, дорожный просвет составляет 210 мм.

До этого стало известно, что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель будет доступна в трех аналогичных вариантах исполнения, что и версии кроссовера с передним приводом: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей), и Flagship Sport (3,7 млн рублей).

В базовое оснащение входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений.

Ранее сообщалось, что Chery опубликовала изображение удлиненного кроссовера Tiggo 8L.

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