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Французские правые лидируют в предварительных опросах перед выборами в парламент

За партию Ле Пен готовы проголосовать больше французов, чем за Макрона

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Global Look Press

Французские правые во главе с Марин Ле Пен лидируют в предварительных опросах перед выборами в парламент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Французского института общественного мнения (Ifop).

«Национальное объединение» занимает лидирующую позицию (за нее намерены голосовать 35%)… Президентское большинство, похоже, находится в затруднительном положении (19%)», — сообщается в результатах опроса.

Правое «Национальное объединение» Ле Пен, таким образом, лидирует среди французских партий, готовящихся к внеочередным выборам. Вновь образованный «Национальный фронт» из сторонников Макрона, социалистов и экологов может совокупно рассчитывать, как коалиция, только на 26% голосов французов.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что не будет добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае, если ее партия одержит победу на парламентских выборах.

Ранее Макрон объявлял о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент.

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