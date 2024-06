«Смахивать пыль нет необходимости». Почему в НАТО заговорили о боеготовности ядерного оружия

Государства – участники НАТО консультируются по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», — сказал он.

В Кремле с высказываниями Столтенберга уже ознакомились. «Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности», — прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что же означает заявление генсека НАТО? Разумеется, можно долго рассуждать в таких категориях и терминах, как «оперативно-развернутые ядерные боеприпасы», «ЯБП оперативного хранения», «ЯБП длительного хранения» и «ЯБП стратегического резерва», приводить и сопоставлять различные цифры, но выделим главное.

У всех государств – участников НАТО, обладающих ядерным оружием (США, Соединенное Королевство, Франция), заблаговременно (сугубо в мирное время) спланированы действия стратегических ядерных сил в случае ядерной войны, их цель — нанести сокрушительное поражение вероятному противнику. В ходе подобных операций предполагается:

— уничтожение группировок ядерных сил противника, запасов его ядерного и ракетного оружия;

— поражение крупных группировок войск;

— разрушение административно-политических центров, важнейших объектов систем государственного и военного управления, систем обеспечения стратегических действий;

— разрушение военно-экономических центров, важнейших объектов военной промышленности, энергетики и транспортных коммуникаций;

— уничтожение стратегических запасов обычного оружия, боеприпасов, горючего, стратегических материалов и сырья.

Для решения подобных задач на боевом дежурстве находятся межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, для всех носителей разработаны и введены полетные задания.

В США в составе дежурных сил находится около 95% межконтинентальных баллистических ракет, оперативная готовность которых к пуску составляет всего 6-9 минут (по другим данным, после получения приказа от президента США для пуска потребуется всего 4 минуты). Стратегическая авиация может быть привлечена к боевому дежурству в течение 24 часов.

Так что обсуждения необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность, о которой говорил Столтенберг в отношении стратегических ядерных сил (СЯС) США и других государств – участников НАТО, вряд ли уместны.

СЯС или содержатся в наивысшей степени готовности к боевому применению, или в их существовании нет смысла. Так что смахивать пыль и паутину с СЯС нет никакой необходимости.

Обновление арсеналов

Столтенберг также рассказал, что США и их европейские союзники сейчас обновляют ядерные арсеналы. На самом деле, к модернизации своего ядерного арсенала Соединенные Штаты приступили гораздо раньше. 31 октября 2017 года бюджетное управление конгресса США сообщило, что $1,2 трлн в ценах 2017 года, запланированные к инвестированию в стратегические ядерные силы, включают $800 млрд на поддержание существующих ресурсов на требуемом уровне и $400 млрд на модернизацию СЯС США в течение предстоящих трех десятилетий, вплоть до 2046 года.

В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Колумбия». В военно-воздушных силах поступит на вооружение новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер». Планируется, что машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара. Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР «Минитмен-3» на новый перспективный носитель. Также на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Столтенберг в своем выступлении больше говорил о тактическом ядерном оружии. Он, в частности, сказал: «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

Действительно, на вооружении тактической авиации ВВС США имеется нестратегическая ядерная авиабомба типа В61 нескольких модификаций, в том числе и новейшей – В61-12.

close 100% US Department of Defense

Несколько сотен В-61 хранятся на складах авиабаз в европейских странах НАТО. Для их боевого применения могут использоваться многофункциональные истребители типа F-35, F-15, F-16 и «Торнадо» из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Однако удельный вес этих авиабомб в ядерных арсеналах НАТО относительно невелик, и их использование ранее предполагалось в первую очередь против неядерных государств (например, Ирана).

Так что, скорее всего, в этой части своего выступления Столтенберг призывает сократить сроки готовности тактических самолетов – носителей ядерного оружия НАТО к боевому применению.

Китайская угроза

Помимо всего прочего, генсек альянса отметил, что особую озабоченность в НАТО вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тыс. к 2030 году.

«Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией — двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России. Это приведет к последствиям», — считает генсек НАТО.

19 октября 2023 года министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад «Military and Security Developments Involving the People's Republic of China» («Разработки в области вооруженных сил и безопасности КНР»).

В этом документе особо подчеркивается, что Китай уже более 10 лет активно развивает свои стратегические ядерные силы. Ожидается, что к 2035 году СЯС КНР по количеству носителей и боезарядов сравняются с ведущими ядерными державами — Россией и США.

В заключение отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг никогда не выступает в инициативном порядке и не высказывает исключительно свое мнение. Так что все сказанное, надо полагать, представляет собой консолидированное мнение всего блока. Смысл заявлений генсека сводится всего к нескольким положениям: ядерное оружие в НАТО есть, оно модернизируется и в случае необходимости альянс готов его применить .

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).