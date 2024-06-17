Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын Жириновского рассказал об отношении отца к женщинам и деньгам

Сын Жириновского: отец не тратил деньги и не терпел семейной суеты

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не успел потратить при жизни накопленное состояние. Об этом рассказал внебрачный сын политика — Олег в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

«Отца богатым не назовешь. <…> Да, деньги накопил, но никогда их не использовал», — рассказал наследник.

Он признался, что отец ходил по дому и выключал везде свет, не разрешал выбрасывать хлеб, но при этом никогда своими деньгами не пользовался. По словам Олега, язык не поворачивается назвать Жириновского богатым. Тем не менее, каждый из троих детей политика получил по 6% от общего дохода. Олегу достались в наследство 3 млрд рублей.

Внебрачный сын политика обратил внимание, что у сооснователя ЛДПР никогда «не было жены», все его женщины — сожительницы. Олег рассказал, Жириновский не терпел домашней суеты.

До этого сын сооснователя ЛДПР рассказал о телефонном разговоре и просьбе вышедшего из комы отца.

Ранее были опубликованы секретные записи Жириновского из больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами