Сын Жириновского рассказал об отношении отца к женщинам и деньгам

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский не успел потратить при жизни накопленное состояние. Об этом рассказал внебрачный сын политика — Олег в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

«Отца богатым не назовешь. <…> Да, деньги накопил, но никогда их не использовал», — рассказал наследник.

Он признался, что отец ходил по дому и выключал везде свет, не разрешал выбрасывать хлеб, но при этом никогда своими деньгами не пользовался. По словам Олега, язык не поворачивается назвать Жириновского богатым. Тем не менее, каждый из троих детей политика получил по 6% от общего дохода. Олегу достались в наследство 3 млрд рублей.

Внебрачный сын политика обратил внимание, что у сооснователя ЛДПР никогда «не было жены», все его женщины — сожительницы. Олег рассказал, Жириновский не терпел домашней суеты.

До этого сын сооснователя ЛДПР рассказал о телефонном разговоре и просьбе вышедшего из комы отца.

Ранее были опубликованы секретные записи Жириновского из больницы.