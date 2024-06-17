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Эксперт рассказал, почему нельзя выщипывать волосы из носа

LADBible: выщипывание волос из носа может спровоцировать приступы аллергии

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Shutterstock

Дерматолог из США рассказал, почему он не рекомендует пациентам удалять волосы из носа, пишет LADBible. По мнению эксперта, такая процедура может только навредить.

Доктор Дон Бисли из Айдахо объяснил, что нос — это деликатная область с многочисленными кровеносными сосудами и слизистой оболочкой. А волосы в носу несут в себе защитную функцию.

«Например, маленькое насекомое или другие раздражители, когда попадают в нос, начинают касаться волосинок, это вызывает рефлекторное чихание, которое является способом организма изгнать раздражителя», — прокомментировал специалист.

Кроме того, волосы в носу задерживают влагу из выдыхаемого воздуха, предотвращая пересыхание носовых ходов.

«Эта влага помогает увлажнять воздух, которым мы дышим, делая его более комфортным для нашей дыхательной системы», — дополнил Бисли.

Ранее дантист рассказал, в каких случаях не стоит чистить зубы.

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