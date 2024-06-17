Как правильно варить кукурузу — в кастрюле на плите, микроволновке и мультиварке Как и сколько варить кукурузу в початках, чтобы она была мягкой и сочной

Свежая кукуруза в початках – полезный сезонный продукт, который легко и быстро приготовить. Как правильно выбрать кукурузу и сварить ее в кастрюле на плите, в микроволновке или мультиварке, чтобы она получилась сочной и мягкой, — в материале «Газеты.Ru» с пошаговыми инструкциями.

Как выбрать кукурузу для варки

Вкус вареной кукурузы ассоциируется у многих с детством и летом. На то, будет ли он «тем самым», напрямую влияет изначальное качество продукта. При выборе початков стоит обратить внимание на следующие детали:

Свежесть листьев. Листья початка должны быть ярко-зеленого цвета, плотными и влажными, рассказал «Газете.Ru» ресторатор, совладелец московского ресторана «В ус не дул» Гарик Мирзоян. Сухие или подвядшие листья могут указывать на то, что кукуруза уже долгое время лежит на прилавке и потеряла часть своих вкусовых качеств.



Листья початка должны быть ярко-зеленого цвета, плотными и влажными, рассказал «Газете.Ru» ресторатор, совладелец московского ресторана «В ус не дул» Гарик Мирзоян. Сухие или подвядшие листья могут указывать на то, что кукуруза уже долгое время лежит на прилавке и потеряла часть своих вкусовых качеств. Плотность початков. Зрелая кукуруза — тяжелая и плотная. Если при легком сжатии початка не ощущается промежутков между зернами, это хороший знак. Початки, которые кажутся легкими или пустыми, могут быть недозрелыми или пересохшими.



Зрелая кукуруза — тяжелая и плотная. Если при легком сжатии початка не ощущается промежутков между зернами, это хороший знак. Початки, которые кажутся легкими или пустыми, могут быть недозрелыми или пересохшими. Состояние верхушки. Самая верхняя часть кукурузы должна быть закрыта зеленым листом. Открытая или сухая верхушка часто указывает на старый продукт, потерявший природную влагу.



Самая верхняя часть кукурузы должна быть закрыта зеленым листом. Открытая или сухая верхушка часто указывает на старый продукт, потерявший природную влагу. Кукурузные рыльца. Кукурузные рыльца, или волоски кукурузы, играют роль индикатора свежести. Они должны быть мягкими, липкими и иметь здоровый желтый или темно-коричневый цвет. Твердые, высохшие или обесцвеченные волоски часто свидетельствуют о перезревании.



Кукурузные рыльца, или волоски кукурузы, играют роль индикатора свежести. Они должны быть мягкими, липкими и иметь здоровый желтый или темно-коричневый цвет. Твердые, высохшие или обесцвеченные волоски часто свидетельствуют о перезревании. Зерна. Если есть возможность, слегка отогните листья и взгляните на зерна. Они должны быть ярко-желтого цвета, равномерно распределены по всему початку и выглядеть сочными. Наличие пустых мест, мелких или усохших зерен говорит о низком качестве.



Если есть возможность, слегка отогните листья и взгляните на зерна. Они должны быть ярко-желтого цвета, равномерно распределены по всему початку и выглядеть сочными. Наличие пустых мест, мелких или усохших зерен говорит о низком качестве. Сезонность. Сезонность играет важную роль в выборе кукурузы. Наилучшее время для покупки — с июля по сентябрь. В этот период зерновая культура обычно наиболее сладкая и сочная.

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Как варить кукурузу в кастрюле на плите

Подготовка кукурузы. Аккуратно удалите все зеленые листья и волоски с каждого початка — так они проварятся равномерно. Визуально осмотрите каждый початок на наличие поврежденных зерен или следов насекомых. Плохие зерна можно аккуратно удалить ножом. Обязательно промойте продукт.

Выбор правильной кастрюли. Используйте достаточно большую кастрюлю, чтобы все початки могли свободно лежать в ней. Наполните посуду водой так, чтобы она покрывала початки на несколько сантиметров. Доведите до кипения.

Варка кукурузы. Время варки зависит от вкусовых предпочтений и размера початков: 15–20 минут для слегка хрустящей текстуры и 20–30 для более мягкой и нежной текстуры. Добавьте соль в воду за пять минут до снятия . Это не только усилит вкус кукурузы, но и поспособствует равномерному приготовлению. Чтобы проверить готовность кукурузы, проткните зерно вилкой или зубочисткой: если оно легко прокалывается, блюдо готово.

Подача. Осторожно выньте початки из горячей воды и дайте им немного остыть. После этого натрите кукурузу мелкой солью. При желании можно смазать горячие початки сливочным маслом, чтобы сделать их вкуснее и ароматнее. Лучше всего есть кукурузу теплой, сразу после приготовления. Подавайте ее в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.

Как варить кукурузу в мультиварке

Подготовка кукурузы. Очистите кукурузу от листьев и волосков. Если початки большие, разрежьте их на несколько частей, чтобы они поместились в мультиварку.

Загрузка в мультиварку. Положите кукурузу в чашу мультиварки. Добавьте достаточно воды, чтобы она покрывала початки. Для улучшения вкуса можно добавить соль или кусочек сливочного масла.

Выбор режима. Установите мультиварку на режим «Варка» или «Пар». Время приготовления обычно составляет около 30 минут, но может варьироваться в зависимости от модели вашей мультиварки.

Проверка готовности. После завершения программы дайте блюду немного постоять под крышкой, это сделает кукурузу мягче, а вкус насыщеннее. Проверьте готовность зубочисткой или вилкой — зерна должны быть мягкими. Выньте кукурузу из мультиварки и подавайте горячей, смазав маслом или посыпав специями по желанию.

Как варить кукурузу в микроволновой печи

Подготовка кукурузы. Удалите с кукурузы листья и волоски. Можно оставить несколько внешних листьев — они помогут сохранить влагу во время приготовления, это сделает кукурузу более сочной. В этом случае положите продукт прямо в микроволновку без дополнительной защиты. Если все листья сняты, оберните каждый початок бумажным полотенцем или используйте специальную пищевую пленку, подходящую для микроволновых печей.

Время приготовления. Готовьте кукурузу на высокой мощности — около 800–1000 Вт. Если початок один, это займет примерно четыре–пять минут. Если початков несколько, добавьте примерно две–три минуты на каждый дополнительный початок. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи.

Проверка готовности. После приготовления дайте кукурузе постоять в микроволновке еще одну–две минуты. Осторожно проверьте готовность, проткнув зерно вилкой или зубочисткой — оно должно быть мягким.

Подача. Аккуратно снимите пленку или бумажное полотенце (будьте осторожны, пар может обжечь) и подавайте блюдо горячим. При желании можете добавить сливочное масло, соль или другие специи.

Как подавать и хранить кукурузу

Классический способ подачи. Добавьте соль и другие специи по вкусу. Непосредственно перед подачей можно смазать горячие початки маслом. Любители чего-то необычного могут попробовать сушеный перец чили, смесь трав или чеснок в порошке.

В составе блюд. Охлажденную вареную кукурузу можно добавлять в салаты. Она отлично сочетается с авокадо, помидорами, фасолью и зеленью. Кукуруза также подходит к мясным и рыбным блюдам. Также ее можно подавать в качестве гарнира с другими овощами.

Как хранить кукурузу

Хранение в холодильнике. Прежде чем убрать вареную кукурузу в холодильник, дайте ей полностью остыть. Заверните каждый початок в пищевую пленку или поместите в контейнер с крышкой. Это поможет сохранить влагу и предотвратить попадание посторонних запахов. Кукуруза может храниться в холодильнике примерно до трех–пяти дней.

Заморозка. Для длительного хранения кукурузу лучше заморозить. Бланшируйте початки перед заморозкой: погрузите их в кипяток на несколько минут, а затем быстро охладите в ледяной воде. Упакуйте охлажденные и высушенные початки в фасовочные пакеты и уберите в морозилку. В замороженном виде кукуруза может храниться до 12 месяцев.

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Чем полезна вареная кукуруза

Источник пищевых волокон

Кукуруза богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и предотвращают запоры. Волокна также помогают контролировать уровень сахара в крови и могут способствовать снижению уровня холестерина.

Витамины и минералы

Кукуруза содержит витамины группы B, включая тиамин (B1), который необходим для поддержания нервной системы и производства энергии, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.

В ней также есть фолат (B9) — он важен для беременных женщин, так как способствует нормальному развитию плода. В кукурузе присутствуют обладающие антиоксидантными свойствами витамины C и E. За счет содержания витаминов A и C, а также железа и селена, кукуруза помогает укреплять иммунную систему и защищает организм от инфекций.

За счет этого [кукуруза] положительно влияет не только на иммунную систему, но и на ментальное здоровье. А еще она снижает холестерин и улучшает пищеварение за счет содержания пищевых волокон. Наталья Петрова Диетолог

Антиоксиданты

Кукуруза содержит фитохимические вещества — лютеин и зеаксантин, — которые полезны для здоровья глаз. Эти антиоксиданты могут помочь снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Белки и углеводы

Кукуруза — источник растительного белка, включить ее в рацион будет полезно вегетарианцам. Содержащиеся в ней углеводы помогут зарядится энергией. Кроме того, в ней очень мало жира: она подойдет для тех, кто следит за своим весом или стремится снизить потребление жиров.

Магний и калий

Кукуруза содержит магний, который необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме: от поддержания нормального кровяного давления до регуляции нервных функций. Калий, содержащийся в кукурузе, помогает поддерживать электролитный баланс и здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Вред кукурузы может быть связан с индивидуальной непереносимостью или аллергией на этот продукт. Также чрезмерное употребление кукурузы может привести к повышенному газообразованию. Более того, нужно помнить, что гликемический индекс кукурузы составляет 70–100, что означает, что она относится к продуктам с высоким индексом (легкоусвояемым углеводам), что может негативно сказаться на уровне гликемии у пациентов с сахарным диабетом », — предупредила диетолог.

Откуда появилась кукуруза

Кукурузу начали выращивать тысячи лет назад в регионе, который сегодня известен как Мексика. Ее доместицировали из дикого растения теосинте (до сих пор растет в Мексике). У теосинте и кукурузы много общих генетических маркеров, но их морфология сильно различается.

Люди, вероятно, селекционировали растения, обладающие желаемыми характеристиками — большой размер зерен и более простое распространение семян. После этого растение начало распространяться по всему американскому континенту.

До прихода европейцев кукуруза была основным источником пищи для многих предколумбовых цивилизаций, включая майя и ацтеков в Мексике, инков в Перу и племен в Северной Америке. С приходом исследователей кукурузу завезли в Европу и затем распространили по всему миру. Она адаптировалась к различному климату и стала основной сельскохозяйственной культурой во многих странах.