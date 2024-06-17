Как правильно варить кукурузу — в кастрюле на плите, микроволновке и мультиварке

Как выбрать кукурузу для варки
Вкус вареной кукурузы ассоциируется у многих с детством и летом. На то, будет ли он «тем самым», напрямую влияет изначальное качество продукта. При выборе початков стоит обратить внимание на следующие детали:
- Свежесть листьев. Листья початка должны быть ярко-зеленого цвета, плотными и влажными, рассказал «Газете.Ru» ресторатор, совладелец московского ресторана «В ус не дул» Гарик Мирзоян. Сухие или подвядшие листья могут указывать на то, что кукуруза уже долгое время лежит на прилавке и потеряла часть своих вкусовых качеств.
- Плотность початков. Зрелая кукуруза — тяжелая и плотная. Если при легком сжатии початка не ощущается промежутков между зернами, это хороший знак. Початки, которые кажутся легкими или пустыми, могут быть недозрелыми или пересохшими.
- Состояние верхушки. Самая верхняя часть кукурузы должна быть закрыта зеленым листом. Открытая или сухая верхушка часто указывает на старый продукт, потерявший природную влагу.
- Кукурузные рыльца. Кукурузные рыльца, или волоски кукурузы, играют роль индикатора свежести. Они должны быть мягкими, липкими и иметь здоровый желтый или темно-коричневый цвет. Твердые, высохшие или обесцвеченные волоски часто свидетельствуют о перезревании.
- Зерна. Если есть возможность, слегка отогните листья и взгляните на зерна. Они должны быть ярко-желтого цвета, равномерно распределены по всему початку и выглядеть сочными. Наличие пустых мест, мелких или усохших зерен говорит о низком качестве.
- Сезонность. Сезонность играет важную роль в выборе кукурузы. Наилучшее время для покупки — с июля по сентябрь. В этот период зерновая культура обычно наиболее сладкая и сочная.
Как варить кукурузу в кастрюле на плите
- Подготовка кукурузы. Аккуратно удалите все зеленые листья и волоски с каждого початка — так они проварятся равномерно. Визуально осмотрите каждый початок на наличие поврежденных зерен или следов насекомых. Плохие зерна можно аккуратно удалить ножом. Обязательно промойте продукт.
- Выбор правильной кастрюли. Используйте достаточно большую кастрюлю, чтобы все початки могли свободно лежать в ней. Наполните посуду водой так, чтобы она покрывала початки на несколько сантиметров. Доведите до кипения.
- Варка кукурузы. Время варки зависит от вкусовых предпочтений и размера початков: 15–20 минут для слегка хрустящей текстуры и 20–30 для более мягкой и нежной текстуры. Добавьте соль в воду за пять минут до снятия. Это не только усилит вкус кукурузы, но и поспособствует равномерному приготовлению. Чтобы проверить готовность кукурузы, проткните зерно вилкой или зубочисткой: если оно легко прокалывается, блюдо готово.
- Подача. Осторожно выньте початки из горячей воды и дайте им немного остыть. После этого натрите кукурузу мелкой солью. При желании можно смазать горячие початки сливочным маслом, чтобы сделать их вкуснее и ароматнее. Лучше всего есть кукурузу теплой, сразу после приготовления. Подавайте ее в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.
Как варить кукурузу в мультиварке
- Подготовка кукурузы. Очистите кукурузу от листьев и волосков. Если початки большие, разрежьте их на несколько частей, чтобы они поместились в мультиварку.
- Загрузка в мультиварку. Положите кукурузу в чашу мультиварки. Добавьте достаточно воды, чтобы она покрывала початки. Для улучшения вкуса можно добавить соль или кусочек сливочного масла.
- Выбор режима. Установите мультиварку на режим «Варка» или «Пар». Время приготовления обычно составляет около 30 минут, но может варьироваться в зависимости от модели вашей мультиварки.
- Проверка готовности. После завершения программы дайте блюду немного постоять под крышкой, это сделает кукурузу мягче, а вкус насыщеннее. Проверьте готовность зубочисткой или вилкой — зерна должны быть мягкими. Выньте кукурузу из мультиварки и подавайте горячей, смазав маслом или посыпав специями по желанию.
Как варить кукурузу в микроволновой печи
- Подготовка кукурузы. Удалите с кукурузы листья и волоски. Можно оставить несколько внешних листьев — они помогут сохранить влагу во время приготовления, это сделает кукурузу более сочной. В этом случае положите продукт прямо в микроволновку без дополнительной защиты. Если все листья сняты, оберните каждый початок бумажным полотенцем или используйте специальную пищевую пленку, подходящую для микроволновых печей.
- Время приготовления. Готовьте кукурузу на высокой мощности — около 800–1000 Вт. Если початок один, это займет примерно четыре–пять минут. Если початков несколько, добавьте примерно две–три минуты на каждый дополнительный початок. Время может варьироваться в зависимости от мощности вашей микроволновой печи.
- Проверка готовности. После приготовления дайте кукурузе постоять в микроволновке еще одну–две минуты. Осторожно проверьте готовность, проткнув зерно вилкой или зубочисткой — оно должно быть мягким.
- Подача. Аккуратно снимите пленку или бумажное полотенце (будьте осторожны, пар может обжечь) и подавайте блюдо горячим. При желании можете добавить сливочное масло, соль или другие специи.
Как подавать и хранить кукурузу
- Классический способ подачи. Добавьте соль и другие специи по вкусу. Непосредственно перед подачей можно смазать горячие початки маслом. Любители чего-то необычного могут попробовать сушеный перец чили, смесь трав или чеснок в порошке.
- В составе блюд. Охлажденную вареную кукурузу можно добавлять в салаты. Она отлично сочетается с авокадо, помидорами, фасолью и зеленью. Кукуруза также подходит к мясным и рыбным блюдам. Также ее можно подавать в качестве гарнира с другими овощами.
Как хранить кукурузу
- Хранение в холодильнике. Прежде чем убрать вареную кукурузу в холодильник, дайте ей полностью остыть. Заверните каждый початок в пищевую пленку или поместите в контейнер с крышкой. Это поможет сохранить влагу и предотвратить попадание посторонних запахов. Кукуруза может храниться в холодильнике примерно до трех–пяти дней.
- Заморозка. Для длительного хранения кукурузу лучше заморозить. Бланшируйте початки перед заморозкой: погрузите их в кипяток на несколько минут, а затем быстро охладите в ледяной воде. Упакуйте охлажденные и высушенные початки в фасовочные пакеты и уберите в морозилку. В замороженном виде кукуруза может храниться до 12 месяцев.
Чем полезна вареная кукуруза
Источник пищевых волокон
Кукуруза богата пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и предотвращают запоры. Волокна также помогают контролировать уровень сахара в крови и могут способствовать снижению уровня холестерина.
Витамины и минералы
Кукуруза содержит витамины группы B, включая тиамин (B1), который необходим для поддержания нервной системы и производства энергии, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог, основатель проекта «Центр управления весом» Наталья Петрова.
В ней также есть фолат (B9) — он важен для беременных женщин, так как способствует нормальному развитию плода. В кукурузе присутствуют обладающие антиоксидантными свойствами витамины C и E. За счет содержания витаминов A и C, а также железа и селена, кукуруза помогает укреплять иммунную систему и защищает организм от инфекций.
Антиоксиданты
Кукуруза содержит фитохимические вещества — лютеин и зеаксантин, — которые полезны для здоровья глаз. Эти антиоксиданты могут помочь снизить риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.
Белки и углеводы
Кукуруза — источник растительного белка, включить ее в рацион будет полезно вегетарианцам. Содержащиеся в ней углеводы помогут зарядится энергией. Кроме того, в ней очень мало жира: она подойдет для тех, кто следит за своим весом или стремится снизить потребление жиров.
Магний и калий
Кукуруза содержит магний, который необходим для более чем 300 биохимических реакций в организме: от поддержания нормального кровяного давления до регуляции нервных функций. Калий, содержащийся в кукурузе, помогает поддерживать электролитный баланс и здоровье сердечно-сосудистой системы.
«Вред кукурузы может быть связан с индивидуальной непереносимостью или аллергией на этот продукт. Также чрезмерное употребление кукурузы может привести к повышенному газообразованию. Более того, нужно помнить, что гликемический индекс кукурузы составляет 70–100, что означает, что она относится к продуктам с высоким индексом (легкоусвояемым углеводам), что может негативно сказаться на уровне гликемии у пациентов с сахарным диабетом», — предупредила диетолог.
Откуда появилась кукуруза
Кукурузу начали выращивать тысячи лет назад в регионе, который сегодня известен как Мексика. Ее доместицировали из дикого растения теосинте (до сих пор растет в Мексике). У теосинте и кукурузы много общих генетических маркеров, но их морфология сильно различается.
Люди, вероятно, селекционировали растения, обладающие желаемыми характеристиками — большой размер зерен и более простое распространение семян. После этого растение начало распространяться по всему американскому континенту.
До прихода европейцев кукуруза была основным источником пищи для многих предколумбовых цивилизаций, включая майя и ацтеков в Мексике, инков в Перу и племен в Северной Америке. С приходом исследователей кукурузу завезли в Европу и затем распространили по всему миру. Она адаптировалась к различному климату и стала основной сельскохозяйственной культурой во многих странах.