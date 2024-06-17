Военная операция на Украине, день 845-й

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Все ядерные страны (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль) в 2023 году расширили свои ядерные арсеналы — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)

Активнее всех это делали Китай и КНДР. Из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок на январь 2024-го около 9 585 находились в боеготовности.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.