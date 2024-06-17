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Политика

Военная операция на Украине, день 845-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 845-й день

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Боевая работа расчета 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции, июнь 2024 года

Боевая работа расчета 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции, июнь 2024 года

Алексей Коновалов/ТАСС
Над российскими регионами за ночь сбили шесть дронов. В МИД Украины признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта. В НАТО обсуждают размещение большего количества ядерного оружия и приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:35

Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 — Ростех

8:30

Режим Владимира Зеленского на Украине недоговороспособен, Москва в этом убедилась во время срыва по указке Лондона мирных договоренностей весной 2022 года — постпред России при ООН Василий Небензя

8:25

Все ядерные страны (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль) в 2023 году расширили свои ядерные арсеналы — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)

Активнее всех это делали Китай и КНДР. Из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок на январь 2024-го около 9 585 находились в боеготовности.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.

8:20

Несколько стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с Россией», впервые предложили Киеву на «мирном саммите» свои каналы коммуникации с Москвой — уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец

«Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций».

8:13

На Украине в армию ушли уже 2750 заключенных, в том числе осужденные за торговлю наркотиками, кражи, вооруженные нападения и убийства — The Washington Post

8:12

Позиции Запада и глобального Юга по поводу конфликта различаются — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Вчера раздались голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров».

8:11

На следующий «мирный саммит» пригласят Россию, но это произойдет после улучшения украинских позиций — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением [конфликта]. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения нужны обе стороны... Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией».

8:10

Минобороны РФ показало новый уникальный БПЛА «Перун», который может поднимать до 200 кг (в том числе человека):

8:05

Россия задействует «все доступные инструменты» для защиты своих прав, если западные страны решатся конфисковать ее активы — постпред России при ООН Василий Небензя

8:04

В НАТО идут переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы России и Китая — генсек Столтенберг в интервью The Telegraph

«Не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем».

8:02

За ночь над Россией сбиты шесть дронов: один над Белгородской областью, два над Воронежской и три над Липецкой — Минобороны РФ

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 845-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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