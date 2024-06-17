Военная операция на Украине, день 845-й

Режим Владимира Зеленского на Украине недоговороспособен, Москва в этом убедилась во время срыва по указке Лондона мирных договоренностей весной 2022 года — постпред России при ООН Василий Небензя
Все ядерные страны (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль) в 2023 году расширили свои ядерные арсеналы — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)
Активнее всех это делали Китай и КНДР. Из имевшихся в мире 12 121 ядерных боеголовок на январь 2024-го около 9 585 находились в боеготовности.
На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.
Несколько стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с Россией», впервые предложили Киеву на «мирном саммите» свои каналы коммуникации с Москвой — уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец
«Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран таких позиций».
На Украине в армию ушли уже 2750 заключенных, в том числе осужденные за торговлю наркотиками, кражи, вооруженные нападения и убийства — The Washington Post
Позиции Запада и глобального Юга по поводу конфликта различаются — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Вчера раздались голоса с Глобального Юга по поводу сложных компромиссов, на которые нужно пойти. Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров».
⚡На следующий «мирный саммит» пригласят Россию, но это произойдет после улучшения украинских позиций — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением [конфликта]. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения нужны обе стороны... Конечно, мы прекрасно понимаем, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией».
Минобороны РФ показало новый уникальный БПЛА «Перун», который может поднимать до 200 кг (в том числе человека):
Россия задействует «все доступные инструменты» для защиты своих прав, если западные страны решатся конфисковать ее активы — постпред России при ООН Василий Небензя
⚡В НАТО идут переговоры о размещении большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы России и Китая — генсек Столтенберг в интервью The Telegraph
«Не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем».
За ночь над Россией сбиты шесть дронов: один над Белгородской областью, два над Воронежской и три над Липецкой — Минобороны РФ