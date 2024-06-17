Суд отказался снижать сумму налогов Блиновской

Девятый Арбитражный апелляционный суд отказал в иске блогера Елены Блиновской о признании незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Блиновская попросила суд снизить сумму налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

До этого представители Блиновской заявили, что ФНС незаконно начислила блогерше долгов на 220 млн рублей. По их словам, Федеральная налоговая служба сделала ошибку в просчетах. Налоговая настаивает, что все посчитала правильно. Как отмечает Shot, общий доход Блиновской со всех юрлиц, на которые она дробила свой бизнес, — около 5 млрд рублей. Уточняет, что в одну из фирм автор «Марафона желаний» фиктивно устроила уборщицу на должность генерального директора.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.