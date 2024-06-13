Почему в России зашкаливает градус детского беспредела?

Вообще, с детьми надо что-то делать. Градус творимого ими беспредела зашкаливает. Вы заметили, что городские паблики, к примеру, все больше состоят из жалоб на детей? Люди выкладывают фото и видео, как чужие дети бросают с балконов камни, плюют на машины, перебегают дорогу, орут посреди улицы, разбивают витрины, портят в магазинах товары. И одна только просьба — уймите детей.

Жалобы на матерящиеся детские компании стали отдельным жанром в домовых чатах. Пишут в сети, потому что сделать детям замечание теперь невозможно. Это не только опасно, потому что они в ответ могут напасть или обматерить тебя как минимум, — это еще и неэффективно. Что в случае с подростками, проколовшими камеры на чужой машине, что в случае с пятилеткой, который при родителях перевернул в магазине полки. Просто не предусмотрена эффективная управа на таких детей и их родителей.

Зацелованные государством дети чувствуют себя королями. Я неоднократно делала замечания по поводу матерков подросткам, которые в присутствии моего маленького ребенка выражались непередаваемой площадной бранью. Знаете, какая реакция в половине случаев? «Вы не имеете права делать мне замечание!» Вчера подошла во дворе к двум подросткам, которые сели в родительскую машину и врубили музыку. Обратилась, а мне лбы лет шестнадцати орут: «Не имеете права к нам приближаться!».

Другая распространенная реакция — крутят у виска и говорят, что сумасшедшая. Порой могут в ответ громко послать. Причем чем старше подростки, тем грубее реакция и тем сильнее напор на «не имеете права». Единицы стыдятся, когда им указываешь на низкое поведение. Мы лишились мощнейшего инструмента влияния на подростков — общественного порицания.

Сейчас у нас нельзя ничего сделать даже с ребенком, который возьмет камень и бросит в прохожего с десятого этажа. Не верите? В Великом Новгороде мальчик больше года сбрасывал на людей вещи с балкона — ни ему, ни семье ничего не было. В итоге он бросил стекло и убил девочку. И ему не будет ничего вообще никогда, понимаете? Да и на мать вроде как дело не завели.

Если начнешь такому делать замечания, он тебе крикнет, что ему за это ничего не будет. И прав! Дело не заведут. На учет в «детскую комнату милиции» не поставят, потому что каждый район гонится за показателями по снижению детской преступности и такие мелочи старается не регистрировать.

Родителям скажешь? И что? Ну, допустим, я шла по улице, подростки сбросили на меня сверху камни. Я нашла родителей, пожаловалась. И дальше что? Детей нельзя наказывать. Родители уже боятся в наказание лишать интернета или телефона, потому что полно случаев, когда дети в истерике кончают с собой. И на родителей заводят дело о… доведении до самоубийства!

Хотя просто ребенок псих, он болен, ему лечиться надо, у него плавятся мозги от безделья, безответственности и круглосуточного сидения в интернете. Многие боятся ребенка наказать даже словами, потому что он пожалуется на детскую горячую линию и наврет, будто его избивают. Полно историй, когда дети вымогают у родителей деньги угрозами ложного сообщения о побоях.

Множество детей, которым теперь слова нельзя сказать. Да и бессмысленно: они усваивают с яслей, что им ни за что ничего не будет вообще. Ни за драку, ни за срыв занятий. Им ничего не будет за травлю одноклассников, за избиение толпой.

Потому что у нас не только законодательство ультралояльно к малолетним преступникам и девиантам: не предусмотрено обширное применение даже существующих норм, ведь и школы, и отделы ПНД (подразделений по делам несовершеннолетних. — «Газета.Ru») следят за своими рейтингами, показателями эффективности, которые напрямую зависят от числа зарегистрированных детских преступлений, в районе. Так что все работают на сокрытие: банд малолетних, их жертв…

Да если даже и не будут скрывать, что толку? У нас очень высокий возраст уголовной ответственности и мягкое законодательство для малолетних преступников. В Британии с пяти лет уже административку лепят, выдают ордер антисоциального поведения. В 33 штатах США нет нижнего порога возраста уголовной ответственности. А у нас три девочки, забившие инвалида в терминальной стадии рака консервной банкой, получили в среднем по полтора года воспитательной колонии, а пока шел суд, шатались по поселку.

В Новгороде на днях ФСБ задержала бандита, который выколачивал у детей 8-17 лет деньги в… туалете ТРЦ! Почти два года о нем писали СМИ, выкладывали видео с избиением людей — только родителям штраф выписали. И взяли, когда ему исполнилось восемнадцать. И то ФСБ пришлось вмешаться. Я подозреваю, потому что если просто через полицию бы его арестовали, он бы соскочил, ибо преступления совершал несовершеннолетним, а с таких в нашей стране спроса почти нет.

У нас есть маньяки и серийные убийцы, получившие за несколько убийств десять лет: больше нельзя, даже если ребенок за день до своего совершеннолетия взорвет тысячу человек. Что уж говорить о травле, избиениях, нападениях? Или, допустим, о наркотических делах? Почему дети одно время шли в закладчики? Потому что их не привлекали! Только новый простор для манипуляций: требуют у родителей денег, угрожая иначе пойти в закладчики. Правда!

В школах у нас уже как в американских фильмах про детей из неблагополучных районов. Стоят на ушах, издеваются над учителем. Отличие в том, что если в Штатах ребенок ударит учителя, его посадят, а у нас — нет. И дети с первого класса знают, что их нельзя отчислить или перевести. На второй год тоже практически перестали оставлять: школе выгоднее тянуть дебила на тройки. Пусть даже он дестабилизирует весь класс.

«Вечерние» школы, которые на самом деле были коррекционными, фактически пропали. Сегодня даже в начальной школе из-за девиантов беспредел. Ребенок посреди урока садится на пол и орет. Бьет одноклассников, кидает в стену коробки с соком и стаканы с компотом. За это — только учительнице выговор: не умеет справиться. А ребенок с семи лет кричит: «Не имеете права выгнать с урока!».

Эти, со знанием своих «прав», самые неприятные. Плоды пестуемой безнаказанности. Им в школах льют в уши, что никто не имеет права их тронуть, отчислить, даже на них посмотреть.

Еще с ловлей педофилов обезумели, с защитой приватности. Их учат, что никто не может обратиться к ребенку, никто не имеет права выкладывать фото. Дети натурально могут пожаловаться, если на них посмотришь.

Детей развратили безнаказанностью. Они стали огромной проблемой. Камни, конечно, в прохожих бросают, кошек душат и уроки срывают не все. Но матерки уже повсеместно. В кафе мороженого с ребенком не поесть, чтобы рядом не устроилась компания матерщинников. На безответственность накладывается педагогическая запущенность.

Что толку, что запретили оставлять детей одних, если они с младенчества в телефоне? Дети вырастают неразговороспособными социопатами, которые из всех знаний крепче всего усваивают одно — что им никто ничего не может сделать.

Мы получили миллионы человек, которым нельзя сделать замечания, которых нельзя наказать и посадить. Не пойму, зачем Российская Федерация выпестовала такие проблемные поколения новых граждан. Неужели назло Америке? Там детей к пожизненному сроку приговаривают — так давайте мы наперекор американцам будем у себя маньяков с дебилами выращивать?

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