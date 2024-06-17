«Уже будет не тот эффект»: в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста Спикер ВМС Украины Плетенчук: Крымский мост уже не имеет военного значения

На Украине изменили риторику насчет Крымского моста. Теперь он «уже не имеет» прежнего значения и почти не нужен для военной логистики, утверждает спикер украинских Военно-морских сил. При этом еще весной Владимир Зеленский говорил, что уничтожение моста входит в план контрнаступления ВСУ, а Служба безопасности страны называла его приоритетной целью.

«Мост почти не используется»

Для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях, заявил представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук в интервью «РБК-Украина».

«Уже будет не тот эффект. Потому что для военной логистики он почти не используется. Менее четверти общей нагрузки несет этот мост... Уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил», — пояснил чиновник.

Представитель ВМС утверждает, что Россия в основном перешла на Керченскую паромную переправу. Там есть семь паромов: два железнодорожных и пять автомобильных. В конце мая ВСУ атаковали переправу американскими ракетами ATACMS, чьи обломки повредили автомобильный и железнодорожный паромы. Переправа не работала три дня, затем движение восстановили. Однако Плетенчук говорит о ней в прошедшем времени.

«Основной была паромная переправа... Ею же могли вагоны перебрасывать», — отметил он.

Оценивая военную логистику противника, Плетенчук также упомянул, что Россия строит железную дорогу по занятым территориям на юге. Она соединит Ростов-на-Дону с Запорожьем через Бердянск и Мариуполь.

«До конца года они будут пытаться закончить этот проект — из Ростова вдоль побережья Азовского моря до Джанкоя. Более того, я уверен, что они могут закончить ее (дорогу. — «Газета.Ru»). Но с ней есть одна проблема — она находится в зоне поражения наших средств», — сказал представитель ВМС.

Противоречивые заявления Киева

При этом украинская разведка еще 12 июня заявляла о военной важности сооружения. Глава ГУР (Главного управления разведки) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) уточнял, что паромами перевозят «основные грузы», но мост нужен для личного состава.

«Пока он есть, он будет использоваться... Грузы меньше, а для личного состава — это основной путь», — подчеркнул Буданов.

Владимир Зеленский в апреле говорил о том, что Украина по-прежнему «очень хочет» разрушить Крымский и другие российские мосты и аэродромы. Политик отмечал, что у Киева готов план контрнаступления, который включает уничтожение Керченского моста. СБУ (Служба безопасности Украины) в конце мая назвала Крымский мост одной из приоритетных целей и пообещала «очень и очень много сюрпризов».

Сам Плетенчук ранее обещал, что мост «разумеется, будет разрушен», но когда настанет нужный момент.

«Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла. Когда надо будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом, обязательно это будет сделано», — заявил Плетенчук осенью 2023-го.

Последние атаки на мост

Плетенчук в свежем интервью уточнил, что мост якобы потерял стратегическое значение из-за повреждений после «совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов». Речь о теракте 17 июля 2023 года, когда украинская армия использовала пять надводных дронов Sea Baby . Два смогли достичь цели и взорвали опоры автомобильной части.

Сами опоры в результате повреждений не получили, но пострадало дорожное полотно, один из пролетов практически обрушился. Железнодорожная часть не была задета. Для ремонта пришлось строить временный 250-метровый мост, поскольку к поврежденному участку не могли подойти плавучие краны. В октябре Крымский мост полностью восстановили, на 18 дней раньше срока .

«Открыли движение автомобилей по всем четырем полосам! Вся работа длилась меньше трех месяцев! Благодаря героическому труду каждого, кто участвовал в этой уникальной работе, нам удалось закончить с опережением сроков», — отчитался вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Тем не менее, на Украине позже утверждали, что мост «полноценно не функционирует» : машины пропускают вместимостью до пяти тон, а железная дорога открыта только для электричек длиной не более пяти вагонов.

В мае ВСУ выпустили по мосту десять ракет ATACMS. «Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — указывал министр обороны России Андрей Белоусов.