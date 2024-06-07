«Авито» подписал соглашение о защите детей в цифровой среде

«Авито» на полях ПМЭФ подписал соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде. Подписи под документом поставили управляющий партнер «Авито» Иван Гуз и председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

«Я очень рада, что к Альянсу по защите детей в цифровой среде присоединилась компания «Авито». Мы видим, сколько важных социальных проектов вы делаете», — отметила Белякова.

Гуз подчеркнул, что подписание такого документа — это важный для компании шаг.

«Дети — это наши будущие пользователи. У нас накоплен большой опыт и методология для реализации образовательных проектов, потому что для нас важно, чтобы люди, которые приходят на платформу, знали правила безопасности и получали только позитивный опыт», — сказал он.

Иван Гуз подчеркнул, что в рамках соглашения предусматриваются различные формы взаимодействия. Он отметил, что у альянса есть хорошие программы по обучению детей, у «Авито» — экспертиза.

«Мы поделимся с коллегами нашей экспертизой для того, чтобы эти программы обучения еще более прикладными и полезными», — подчеркнул он.