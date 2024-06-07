Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Авито» подписал соглашение о защите детей в цифровой среде

«Авито» на ПМЭФ заключил соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде

close
100%
Пресс-служба «Авито»

«Авито» на полях ПМЭФ подписал соглашение с Альянсом по защите детей в цифровой среде. Подписи под документом поставили управляющий партнер «Авито» Иван Гуз и председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

«Я очень рада, что к Альянсу по защите детей в цифровой среде присоединилась компания «Авито». Мы видим, сколько важных социальных проектов вы делаете», — отметила Белякова.

Гуз подчеркнул, что подписание такого документа — это важный для компании шаг.

«Дети — это наши будущие пользователи. У нас накоплен большой опыт и методология для реализации образовательных проектов, потому что для нас важно, чтобы люди, которые приходят на платформу, знали правила безопасности и получали только позитивный опыт», — сказал он.

Иван Гуз подчеркнул, что в рамках соглашения предусматриваются различные формы взаимодействия. Он отметил, что у альянса есть хорошие программы по обучению детей, у «Авито» — экспертиза.

«Мы поделимся с коллегами нашей экспертизой для того, чтобы эти программы обучения еще более прикладными и полезными», — подчеркнул он.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами