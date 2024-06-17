Ученые выяснили, как белковая диета помогает контролировать аппетит

Ученые из Университета Иллинойса в США обнаружили, что непереваренный белок из пищи может ферментироваться в кишечнике, производя полезные побочные продукты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты. Они способствуют нормализации аппетита и лучшему усвоению витаминов у мышей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В рамках первого этапа шестнадцатинедельного эксперимента ученые в течение двух недель кормили мышей стандартным углеводным кормом. Затем грызунов разделили на три группы для потребления новых кормов, в состав которых входили виды белка, содержащиеся в мясе, птице и морепродуктах. Четвертая, контрольная группа, продолжила есть корм с высоким содержанием углеводов.

Исследователи ежедневно фиксировали вес и процент жира в организме мышей, а также анализировали образцы их кала для отслеживания изменений в составе кишечного микробиома животных.

В результате мыши, придерживающиеся белковой диеты, сбросили большее количество веса и жира по сравнению с контрольной группой. Наиболее эффективными для похудения оказались аминокислоты с разветвленной цепью — тип белка, содержащийся в курице, говядине, индейке, лососе, тунце, креветках и молоке.

Ученые также выявили механизм, ответственный за снижение аппетита на белковой диете. Было установлено, что непереваренный белок ферментируется кишечными бактериями и производит полезные побочные продукты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты. Именно они повышали усвояемость поступающих с пищей витаминов и помогали мышам не переедать.

Ранее была названа диета, которая снижает риск летального исхода на 33%.