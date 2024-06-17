«Привет вам еще и от террористки!»: Лазарева ответила на возбуждение уголовного дела против нее Телеведущей Татьяне Лазаревой грозит до 5 лет по делу об оправдании терроризма

Против Татьяны Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который и написал на телеведущую жалобу. Поводом стали ее слова об ударах украинских дронов по объектам на территории РФ. Татьяна Лазарева заявила, что «обсуждать это все бесполезно», так как в России «теперь тебя можно назначить кем угодно».

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«17 мая в отношении Т. Ю. Лазаревой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — говорится в ответе от имени начальника столичного ГУ МВД Олега Баранова, который Альшевских опубликовал у себя в Telegram-канале.

Альшевских требовал проверить слова Лазаревой в мае этого года.

Изначально в МВД не нашли нарушений закона в словах Лазаревой об ударах украинских дронов по объектам на территории России.

«Полиция у нас мягкосердечная к этой категории граждан, с чем я не согласен… Ненавистников страны жалеет, дает им шанс на осознание ошибок. Ничего, наше презрение к пустолайкам страшнее любых протоколов или даже уголовных дел», — написал тогда Альшевских.

После дополнительной лингвистической экспертизы в МВД передумали — исследование показало, что в высказываниях ведущей «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». Максимальное наказание по статье 205.2 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

В своем посте депутат Альшевских сравнил Татьяну Лазареву с Антониной Макаровой — коллаборационисткой, расстрелявшей около 1500 советских партизан и мирных жителей.

«По мне, иноагент Татьяна Лазарева и прочие «коллаборационисты» вылеплены из того же теста. За содеянное спросим и с них», — написал парламентарий.

«Обсуждать это все бесполезно»

Татьяна Лазарева прокомментировала возбуждение уголовного дела коротко.

«Привет вам теперь еще и от террористки! — обратилась она к своим подписчикам в Telegram. — Обсуждать это все бесполезно, обращать внимание. Ничего я сделать не могу с этим, действительно, теперь тебя можно назначить кем угодно».

13 июня стало известно, что МВД России объявило Татьяну Лазареву в розыск по уголовной статье.

«Вот и славно. Того и ждали. Затем и заявление в Генпрокуратуру направляла. Что касается субъектов конченых, безнадежных, подобные меры — прекрасная профилактика их возможных попыток когда-либо вновь ступить на нашу землю», — отреагировала депутат Госдумы Елена Ямпольская.

В начале апреля она писала заявление на Лазареву в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания об атаках на российские города в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

«С тех пор [как случился мятеж Евгения Пригожина] я, кстати говоря, очень отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — говорила Лазарева.

В феврале 2022 года ведущая уехала из России в Испанию. В июле того же года Татьяна Лазарева попала в список иностранных агентов. В 2022 году иноагентом признали также мужа Лазаревой Михаила Шаца, а в январе 2024 года супруги развелись.