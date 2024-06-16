Почему худеть к лету — плохая идея

А вы уже похудели к лету? Или еще в процессе? Дайте догадаться: июнь, как говорится, на исходе, а все нежелательные складки и бугры по-прежнему на своих местах и уменьшаться и разглаживаться не собираются? Корячитесь в спортзале с марта? Пытаетесь не ужинать или хотя бы ограничить углеводы? Поглядываете на стройных коллег, живущих на круассанах и суши, со смесью зависти и ненависти? С тайной надеждой встаете по утрам на весы, слушаете «умных людей» на YouTube? Стараетесь не смотреть на себя в зеркало во весь рост без особой нужды, особенно если зеркало расположено в спальне или в ванной? На фотографиях пытаетесь встать боком или спрятаться за соседей и предметы? Обнимемся, братья и сестры!

Кстати, о роли зеркала в нашей жизни. У моих знакомых зеркальная стена в душе, можете себе такое представить? То есть в буквальном смысле не спрятаться, не скрыться. Радикально, но я бы такого не хотела, мне и умных весов достаточно.

Купила их на свою голову года три назад, когда в очередной раз решилась на крестовый поход против лишнего жира. Пока число на весах уменьшалось, мы с ними в целом неплохо ладили. Конечно, у меня всегда были вопросы насчет биологического возраста, который они расчитывают, — очень хотелось периодически пнуть этих китайских правдорубов ногой, да побольнее. Весы не устраивал не только мой вес, но и куча других показателей вроде скорости обмена веществ, избытка жира или недостатка воды и мышц в моем организме. Этот шайтан все определял по пяткам — и раздавал указания, советовал, где еще надо убавить, как будто я и без него не видела свои проблемные места.

Потом я начала поправляться и решила на время сделать паузу в нашем общении. Пару лет я просто взвешивалась, чтобы если и расстроиться, то не очень сильно. И вот однажды набралась мужества и нажала на приложение в телефоне.

«Это действительно вы?» — поинтересовались весы после радостного приветствия. — «Мы вас не узнаем!» И светятся такие красным по всем возможным параметрам. Ох уж эта восточная хитрость! Сказали бы прямо: мать, ты офигела, когда ты успела нажрать эти шесть килограммов? По крайней мере, это было бы честно. Но нет. Пришлось сначала унизительно подтверждать свою личность, а потом офигевать от биологического возраста — такое ощущение, что у весов в буквальном смысле идет год за два. По их мнению, меня с такими паршивыми результатами уже смело можно было отправлять на пенсию.

Надо ли вам говорить, что после такого травматичного опыта я в приложение весов больше не захожу. Судя по тому, что за это время я проиграла в схватке с жиром еще пару килограммов, скоро смогу вообще приблизиться к вековому юбилею, по мнению китайских специалистов, которые разработали приложение.

Что же, интересно, они сообщают тем, кто реально страдает ожирением? Присылают подборку лучших клиник по снижению веса или сразу координаты похоронных агентств?

Надеюсь, я никогда этого не узнаю. Не потому, что вдруг мне удастся волшебным образом достичь желаемой здоровой стройности, а потому что верю в прогресс: скорее китайцы обновят программное обеспечение своих весов и сделают их менее категоричными, чем я смогу похвастаться оценкой тела хотя бы на семь — сейчас она у меня болтается в районе четырех. На десятку даже не замахиваюсь, звучит максимально неправдоподобно. Я все-таки не просто погулять вышла, я ветеран борьбы с лишним весом с двадцатилетним стажем, никак не меньше. За это время и мне удавалось победить жир, и жиру — победить меня. Сейчас он наступает, я пытаюсь оказывать сопротивление, но без особого фанатизма.

Дело в том, что долго жить в режиме ограничений не может ни один человек. И это подтверждают многочисленные эксперты — диетологи, эндокринологи и т. д. Даже люди с самой железной волей рано или поздно устают, и тогда потерянный вес набирается с третьей космической скоростью. «Пройдет время — и ты не захочешь этих вредных продуктов», — убеждала меня когда-то врач-эндокринолог. И была не права. Запреты, как известно, только усиливают желание, а мысли о том, что тебе можно или нельзя, бесконечно утомляют.

Вот типичная сцена в ресторане. Идем туда с очередной стройной подругой размера ХХS, которая жалуется, что в последнее время много наела (вот же стервочка!). Открываем меню — и дальше в наших головах происходят совершенно разные процессы. Она выбирает между мясом, рыбой и морепродуктами, а я сканирую список блюд на предмет выявления «ядов»: рис — отказать, картофель — отказать, майонез — в топку, айоли — неплохая попытка маскировки, но нет, соус терияки, ананасовый, медовый и прочий бешамель — нет, нет и нет. Если ресторан хороший, то через пару минут приходит светлая мысль — выключить этот чертов калькулятор в голове и просто насладиться. Главное — не заходить в приложение весов на следующее утро, не давать этому страшному изобретению китайских инженеров омрачить твою жизнь.

Если вы счастливый обладатель стройного тела и все написанное вызывает у вас что-то похожее на брезгливую жалость, не торопитесь ощущать себя сверхчеловеком. Готова поспорить, что у умных весов и для вас найдется пара «приятных слов», если вы не олимпийский чемпион, конечно. Всем же товарищам по несчастью, безуспешно пытающимся бороться с жиромонстром, желаю победы — и над ним, и над собой. Во-первых, мы и так все с вами красавцы, а во-вторых, пока рано сдаваться — лето ведь только начинается!

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