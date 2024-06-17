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Осужденный иностранец призывал людей в колонии к экстремизму в отношении русских

Гражданина Узбекистана осудили за призывы к экстремизму в колонии

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Shutterstock

Суд вынес приговор гражданину Узбекистана, который осуществлял экстремистскую деятельность. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

По версии следствия, уже осужденный мужчина изготовил листовки, в которых призывал к экстремистской деятельности и оставлял их в помещениях общего пользования. В материалах заключенный демонстрировал враждебное отношение к людям российской национальности и тем, кто не является мусульманином.

Помимо этого, иностранец был участником террористической организации. В колонии, беседуя с другими людьми, он оправдывал ее деятельность и призывал знакомых к участию в террористических актах.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на 11 лет. Из них три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Также иностранцу запретили проводить публичные массовые мероприятия и участвовать в них.

Ранее в Москве задержаны экстремисты, планировавшие преступления против силовиков.

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