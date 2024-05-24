Российские школы отметили последние звонки. Как это было
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Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
Последний звонок в школе № 875 на проспекте Вернадского в Москве, 24 мая 2024 года
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
Выпускники Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, 24 мая 2024 года
Выпускницы школы № 18 на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года в Казани, 24 мая 2024 года
Выпускники 11-го класса после торжественной линейки, посвященной окончанию учебного года в средней общеобразовательной школе № 220 имени К. Д. Ушинского в Новосибирске, 24 мая 2024 года
Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
Выпускник Первого Московского кадетского корпуса в Москве на торжественном мероприятии, посвященном окончанию учебного года, 24 мая 2024 года
Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
Выпускницы на территории школы № 1409 в Москве во время последнего звонка, 24 мая 2024 года
Школьники с телефонами в руках во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
Школьники во время последнего звонка в гимназии N44 в Сочи, 24 мая 2024 года
24 и 25 мая в большинстве российских школ проходят последние звонки. В этом году из 9-х и 11-х классов выпустятся порядка 2,3 млн школьников. Для выпускников организовали торжественные линейки со стихами и песнями. По традиции завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников.
В этом году праздники прошли очно в большинстве регионов. В некоторых частях регионов, граничащих с Украиной, последние звонки решено провести в онлайн-формате. А на подтопленных территориях Омской области, из которых проводилась эвакуация, последние звонки перенесли на июнь.