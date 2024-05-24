Российские школы отметили последние звонки. Как это было

24 и 25 мая в большинстве российских школ проходят последние звонки. В этом году из 9-х и 11-х классов выпустятся порядка 2,3 млн школьников. Для выпускников организовали торжественные линейки со стихами и песнями. По традиции завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников.

В этом году праздники прошли очно в большинстве регионов. В некоторых частях регионов, граничащих с Украиной, последние звонки решено провести в онлайн-формате. А на подтопленных территориях Омской области, из которых проводилась эвакуация, последние звонки перенесли на июнь.