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Российские школы отметили последние звонки. Как это было

Последние звонки в российских школах пройдут 24 и 25 мая

24 и 25 мая в большинстве российских школ проходят последние звонки. В этом году из 9-х и 11-х классов выпустятся порядка 2,3 млн школьников. Для выпускников организовали торжественные линейки со стихами и песнями. По традиции завершает праздник первоклассница, звонящая в школьный колокольчик на плечах одного из выпускников.

В этом году праздники прошли очно в большинстве регионов. В некоторых частях регионов, граничащих с Украиной, последние звонки решено провести в онлайн-формате. А на подтопленных территориях Омской области, из которых проводилась эвакуация, последние звонки перенесли на июнь.

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