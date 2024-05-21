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Мишустину показали новую «Волгу»

В России впервые показали новые автомобили бренда Volga

В Нижнем Новгороде проходит выставка «Цифровая индустрия промышленной России». На ней впервые представили автомобили бренда Volga.

Обновленную «Волгу» показали премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди представленных моделей — Volga C40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С и Volga К40 — кроссовер класса D.

«У вас где сделан руль, китайский? — спросил Мишустин, осматривая авто. — Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы».

Автомобили оснастят бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году, а с 2025 года перейдет в режим полного цикла.

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