В Нижнем Новгороде четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу

Четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным канала, они, как и отравившиеся в Москве, незадолго до этого покупали готовую еду. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии, при этом врачи пока не установили точный диагноз, но есть явные признаки именно ботулизма.

Что именно ели пострадавшие, пока выясняют. Следователи проверяют связь с поставщиком из Москвы — не исключено, что люди покупали те же салаты, из-за которых в больнице оказались более 100 жителей столицы: лобио и с тунцом, фасолью и яблоком.

Дело о массовом отравлении в Москве возбудили 15 июня. Сначала стало известно, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — салат лобио в вакуумной упаковке.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, пострадавшие граждане ели готовый салат лобио изготовителя ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО «Гастропорт». Региональное управление ведомства приостановило оборот этих продуктов до окончания проверки.

16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») сообщил о временной приостановке работы из-за вспышки ботулизма на территории Москвы. На следующий день заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с симптомами отравления за медицинской помощью обратился 121 человек. 55 жителей, заразившихся ботулизмом, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.