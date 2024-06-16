Гладиаторы в Москве и «бурлаки» в Гайане: 12 главных фото недели
close
Военнослужащие Президентского полка перед началом церемонии вручения государственных премий и наград в Большом Кремлевском дворце в День России, 12 июня 2024 года
Столкновения протестующих с полицией у здания конгресса на фоне обсуждения законопроекта о реформе, предложенного президентом Аргентины Хавьером Милеем, в Буэнос-Айресе, Аргентина, 12 июня 2024 года
Последствия авиаударов Израиля по району лагеря беженцев Нусейрат, где ранее были спасены израильские заложники, 9 июня 2024 года
Израильские пожарные после ракетных обстрелов на границе с Ливаном, 13 июня 2024 года
Участники Московского исторического фестиваля «Времена и эпохи» в парке «Акведук» в Москве, 12 июня 2024 года
Папа Римский Франциск благословляет беременную женщину в конце своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, 12 июня 2024 года
Витрина офиса компании Ex-Robots, производящей человекоподобных роботов в Даляне, Китай, 11 июня 2024 года
Панда Ван Ванг играет с коробкой во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна в зоопарк Аделаиды, Австралия, 16 июня 2024 года
Верующие мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам в Найроби, Кения, 16 июня 2024 года
Супермодель и телеведущая Хайди Клум на матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года Германия - Шотландия в Мюнхене, 14 июня 2024 года
Во время голосования на выборах в Европарламент в Будапеште, Венгрия, 9 июня 2024 года
Дети играют в порту города Парика, Гайана, 9 июня 2024 года
Разгон протестующих в Аргентине, руины лагеря беженцев Нусейрат, празднование Курбан-байрама, выборы в Европарламент, исторический фестиваль в Москве и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.