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Фото

Гладиаторы в Москве и «бурлаки» в Гайане: 12 главных фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Разгон протестующих в Аргентине, руины лагеря беженцев Нусейрат, празднование Курбан-байрама, выборы в Европарламент, исторический фестиваль в Москве и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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