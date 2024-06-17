В российском лагере воспитательница избивала детей палками и требовала бежать 17 кругов

В Иркутской области засняли женщину, которая избивала детей в лагере. Об этом сообщает Telegram-канал «Усолье в кубе».

Инцидент произошел в лагере «Юность» в поселке Мишелевка. На кадрах с места инцидента заметно, как женщина наносит детям удары палкой и повышает на них голос.

После того, как несколько человек получили наказание, россиянка сказала детям, что они должны пробежать семнадцать кругов.

«По неподтвержденной информации, агрессивная женщина работает тренером в усольском клубе дзюдо», – сообщается в публикации.

На данный момент неизвестно, по какой причине она избивала детей. Обратились ли родители в правоохранительные органы, не сообщается.

По словам представителей администрации города, воспитательницу уже уволили.

До этого в Подмосковье арестовали воспитателя-организатора турпоходов. По версии правоохранителей, человек растлевал мальчиков в период с 2014 по 2017 и в 2022 году.

Ранее на Урале воспитатели детсада вывели двухлетнего ребенка на улицу босиком в мороз.