«Дом дракона» вернулся со вторым сезоном! И вот что показали в первой серии Вышла первая серия второго сезона «Дома дракона»

На HBO состоялась премьера второго сезона «Дома дракона» — приквела фэнтезийной саги «Игра престолов» по произведениям Джорджа Р. Р. Мартина про междоусобную войну между Таргариенами. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, что показали в первой серии, и делится впечатлениями от увиденного (а также напоминает, что происходило в предыдущем сезоне). Внимание — во второй части текста есть спойлеры!

Что было в предыдущих сериях?

Действие «Дома дракона» разворачивается примерно за два века до событий «Игры престолов». Континентом Вестерос уже около 100 лет правит династия Таргариенов (по легендам, в жилах этих беловолосых красавцев и красавиц течет драконья кровь; возможно, поэтому крылатые чудища так хорошо их слушаются).

В первой серии король Визерис I (Пэдди Консидайн) сначала теряет жену, а затем и новорожденного сына. Тогда правитель решает назначить наследницей престола юную дочь Рейениру (Милли Олкок) — вместо своего брата Деймона (Мэтт Смит). Спустя полгода Визерис берет в жены маленькую Алисенту (Эмили Кэри) — дочь королевского десницы-интригана Отто Хайтауэра (Рис Иванс) и лучшую подругу Рейениры (та, конечно, не в восторге). Через год у королевской пары рождается мальчик Эйегон, однако Везерис решает оставить наследницей короны именно Рейениру.

Так Таргариены раскалываются на два соперничающих клана: «черных» (за Рейениру) и «зеленых» (за Эйегона). В последующие годы к «черным» плотно примыкает Деймон — они с Рейенирой в конечном счете женятся.

Междоусобные настроения обостряются после смерти старого Визериса. В столице Отто Хайтауэр и Малый Совет коронуют сына Алисенты (после скачка во времени ее играет Оливия Кук) — Эйегона (Том Глинн-Карни). Одновременно на Драконьем камне (это замок Деймона) королевой провозглашают Рейениру (ее роль теперь исполняет Эмма Д'Арси). Дело идет к войне, стороны начинают вербовать союзников. Спусковым крючком оказывается роковая встреча сыновей Рейерниры и Алисенты в замке одного из лордов, куда оба прилетают на драконах для переговоров. «Зеленый» Эйемонд (Юэн Митчелл) шутки ради пускается в погоню за «черным» Люцерисом (Эллиот Грихо). Последний домой так и не возвращается: драконица Эйемонда Вхагар, к ужасу своего наездника, убивает Люцериса и его дракона Арракса. В финале первого сезона Деймон сообщает Рейенире о смерти их сына. Та приходит в ярость.

По подсчетам Деймона, у «зеленых» есть четыре дракона (в том числе Вхагар — самая крупная и сильная особь), а у «черных» — 13 (плюс некоторое количество яиц).

О наших впечатлениях от первого сезона мы писали тут.

Что показали в новой?

Второй сезон начинается спустя несколько дней после концовки первого. Сын Рейениры Джекейрис Веларион (Гарри Коллетт), отправившийся на Стену вербовать главу Ночного дозора Кригана Старка (Том Тейлор), получает известие о гибели брата. Тем временем на Драконьем камне Деймон настроен действовать и пытается убедить свою двоюродную сестру Рейенис Таргариен (Ив Бест) полететь вместе с ним в столицу мстить за принца. Та его останавливает.

В Королевской гавани Эйегон держит совет, куда приглашает и своего маленького сына Джейхейриса, и виновника торжества Эйемонда. Подобно Деймону, «зеленый» король хочет действовать решительно и дерзко. Остальные уговаривают его повременить. Но война неизбежна — это понимают все.

На побережье скорбящая Рейенира, покинувшая Драконий камень, находит рыбаков, в чьи сети попали оторванное крыло Арракса и фрагменты одежды Люцериса. Теперь никаких сомнений: он мертв.

close 100% Кадр из сериала «Дома дракона» HBO

Тем временем Эйегон принимает в тронном зале простой народ. Десница Отто Хайтауэр прилюдно пытается пресечь его порывы удовлетворять все просьбы подданных. Однако в итоге последнее слово остается за королем. Поведение Отто, кажется, смущает многих: вскоре и Алисента просит его не подрывать ее материнский авторитет.

Рейенира прилетает на Драконий камень и держит совет. Она хочет крови Эйемонда. После возвращения Джекейриса устраивают похороны Люцериса. За неимением тела в пламя бросают его одежду и оставшиеся вещи. Параллельно нам показывают, как Алисента зажигает в храме свечки в память об ушедших. После некоторых колебаний она произносит и имя Люцериса.

От пойманной шпионки — нашей старой знакомой Мисарии, Белой пиявки (Соноя Мидзуно) — Деймон узнает о стражнике и придворном крысолове, точащих зуб на Хайтауэров. Он заказывает им убийство Эйемонда. Те пробираются в замок (и даже спокойно проходят через тронный зал, где Эйегон развлекается со своей свитой), однако Эйемонда не находят. Зато находят королеву Хелейну Таргариен (Фиа Сабан) с двумя спящими детьми. Рассудив, что «сын за сына» применимо и тут, убийцы решают прирезать крошку Джейхейриса (Джуд Рок) прямо в кроватке.

Какие впечатления?

Два года ожидания определенно того стоили. Первый сезон «Дома дракона» тратил несколько серий на то, чтобы расправить крылья, второй пускается с места в карьер: тут хватает и секса, и политических интриг, и крови — то есть всего того, за что мы 13 лет назад полюбили «Игру престолов». Кажется, уход Мигеля Сапочника с поста шоураннера и режиссера сериалу не навредил.

Еще у «Дома дракона» обновилась заставка: вместо модели Старой Валирии камера теперь летает над гобеленом, изображающим ключевые события из истории рода Таргариенов (под конец начинается что-то вроде рекапа сериала). Происходит это, конечно, под знакомую нам музыку Рамина Джавади.

close 100% Кадр из сериала «Дома дракона» HBO

Во второй половине предыдущего сезона блистали Оливия Кук и Эмма Д'Арси, принявшие эстафету от юных Эмили Кири и Милли Олкок. В новом эпизоде самое сильное впечатление производит, пожалуй, Том Глинн-Карни, играющий Эйегона. Есть риск, что он украдет и оставшиеся серии.

Чего ждем дальше?

Второй сезон будет короче первого на два эпизода. Это дает надежду на то, что темп новых серий окажется несколько плотнее (как минимум значительных временных скачков больше не предвидится). Знакомые с книгой Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» утверждают, что не за горами самые эффектные события из летописи Вестероса. Вот-вот должна разгореться та самая Пляска драконов — полноценная гражданская война. А в кадре вскоре возникнут новые драконы (некоторых уже показывали в трейлерах, всего шоураннер Райан Кондал обещал пять новичков).

close 100% Кадр из сериала «Дома дракона» HBO

Дата выхода (2 сезон): 17 июня 2024 года

Продолжительность (2 сезон): 8 серий по 60 минут

Создатели: Райан Кондал и Джордж Р. Р. Мартин

В ролях: Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Том Глинн-Карни, Юэн Митчелл и другие