«Старые друзья России»: зачем Путин едет в Пхеньян и Ханой Кремль: Путин посетит КНДР 18 июня и Вьетнам 19 июня

Владимир Путин посетит Северную Корею 18-19 июня, а вслед за Пхеньяном отправится во вьетнамский Ханой. Визит российского президента в КНДР станет первым за почти 25 лет, во Вьетнаме же Путин последний раз был семь лет назад. Поездка уже взволновала США и их союзников в регионе, опасающихся углубления военного сотрудничества РФ и КНДР. Зачем российский лидер едет в Северную Корею и Вьетнам — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин посетит КНДР и Вьетнам. По информации пресс-службы Кремля, государственный визит в Корейскую Народно-Демократическую республику пройдет 18-19 июня. Отмечается, что в Пхеньян российского президента пригласил председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

В последний раз глава государства приезжал в Пхеньян летом 2000 года. Тогда Путин встречался с тогдашним лидером Северной Кореи Ким Ир Сеном, а теперь его ожидают переговоры с его сыном и преемником Ким Чены Ыном.

Эту поездку можно назвать ответным визитом: северокорейский руководитель был в России осенью 2023 года, тогда он посетил космодром «Восточный» и получил в подарок автомобиль российской премиум-марки Aurus. Как ожидается, в рамках поездки Путин обсудит с Ким Чен Ыном широкий спектр вопросов.

close 100% Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный, 13 сентября 2023 года Михаил Метцель/РИА Новости

После КНДР президент России посетит Вьетнам (19-20 июня). В республике Путин бывал не раз, последняя поездка состоялась осенью 2017 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С официальным визитом в Ханой глава государства не ездил с ноября 2013 года.

Отмечается, что в Ханое пройдут встречи с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем нацсобрания Чан Тхань Маном. В Кремле уточнили, что в ходе визита планируется обсудить развитие партнерства Москвы и Ханоя, вопросы международной и региональной повестки. По итогам переговоров Путина во Вьетнаме будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.

Западное беспокойство

Информация о подготовке поездки Путина в Северную Корею вызвала определенную тревогу в Вашингтоне и Сеуле. По информации Reuters, США и Южная Корея опасаются углубления военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

«Обе стороны [Вашингтон и Сеул] договорились решительно реагировать посредством тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, которые приводят к эскалации напряженности в регионе», — заявили в южнокорейском министерстве иностранных дел.

Подливает масло в огонь и то, что президента России в Северной Корее собираются встречать настоящим военным парадом. Южнокорейские аналитики не исключают масштабных мероприятий, посвященных связям Москвы и Пхеньяна.

Западные страны не раз высказывали опасения из-за углубления взаимодействия России и КНДР на фоне продолжения конфликта на Украине. В частности, на Западе подозревают Москву в закупке у Пхеньяна снарядов для артиллерийских установок советского производства, что российская сторона прямо опровергает.

Основные задачи

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что во главе угла обоих визитов будет экономическое сотрудничество. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что в случае Пхеньяна актуален вопрос санкций, а в случае Ханоя — развития российского бизнеса.

«Что касается КНДР, то тут вопрос экономического сотрудничества и возможного преодоления целого ряда санкций. Странным образом Москва до сих пор придерживается всех международных ограничительных мер против Пхеньяна. Поэтому возможно обсуждение снятия тех или иных санкций. Кроме того, речь может пойти о вопросах военно-стратегического сотрудничества», — пояснил эксперт.

Он добавил, что вьетнамская поездка в первую очередь связана с вопросами торгового и инвестиционного сотрудничества. Маслов уверен, что одними из главных тем будут создание российских предприятий в республике, поставки стального проката и энергоносителей.

В свою очередь замдиректора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов отметил, что обе страны — Вьетнам и КНДР — старые традиционные друзья России.

«Связи с Вьетнамом и Северной Кореей очень плотные и дружественные. Они сформировались еще в середине прошлого века. Настало время полномасштабного восстановления экономических связей. С Вьетнамом более развитое и продвинутое взаимодействие в сфере разработки энергоносителей, с КНДР у России общая граница, и тут есть смысл говорить о развитии транспортного сотрудничества и инфраструктуры», — отметил эксперт.

Азиатский вектор

Визиты в Северную Корею и Вьетнам станут четвертой и пятой зарубежными поездками Путина после переизбрания президентом России на выборах весной 2024 года. Первой страной для главы государства стал Китай. Путин также посетил Белоруссию и Узбекистан. При этом приглашения Путину поступали также из Бразилии, Ирака, Ирана, Кубы, Монголии и Турции.

close 100% Владимир Путин во Вьетнаме, 2006 год РИА «Новости»

Северную Корею и Вьетнам объединяет подход Москвы к региону в целом, пояснил Алексей Маслов из Института стран Азии и Африки МГУ.

«Они связаны тем, что Россия сейчас довольно активно создает устойчивую политическую и экономическую коалицию в Азии. Кроме того, свою роль играет и саммит по Украине в Швейцарии, так как Москве очень важно понять позицию Вьетнама», — указал эксперт.

В то же время Александр Ломанов из ИМЭМО РАН уверен, что в текущей ситуации ценность старых друзей для России стала более заметной, хотя в силу геополитических изменений в 90-х годах прошлого века они и отошли на второй план.

«Развитие связей со странами Глобального Юга — некий общий приоритет для Москвы. Подтверждает это уже проходящие сейчас и запланированные на осень мероприятия в рамках БРИКС. В целом визит Путина будет способствовать тому, чтобы поддержать традиционные дружеские связи, которые насчитывают уже десятилетия», — подчеркнул эксперт.