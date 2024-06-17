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Месси отказался от 1,4 миллиарда евро от клуба из Саудовской Аравии

Президент саудовского «Аль-Хиляля»: Месси отверг наше предложение в €1,4 млрд

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент саудовского «Аль-Хиляля» Анмар Аль-Хаили заявил, что клуб предлагал контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси в 2023 году, когда он покинул французский «ПСЖ». Его слова приводит Goal.

«Мы презентовали ему предложение на 1,4 миллиарда евро, но Лео отказался, потому что его семья хотела уехать в Америку. Удивительно, как игрок смог отклонить такое щедрое предложение ради своей семьи. Но мы уважаем это решение, потому что семья намного важнее денег», — заявил Аль-Хаили.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси вышел на второе место по количеству забитых мячей в истории сборных.

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