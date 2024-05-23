Все в белом, Лепс — в красном: кто пришел на премию RU.TV
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Актриса Настасья Самбурская, стилист Сергей Зверев и певица Юлия Савичева на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV в Москве, 22 мая 2024 года
Анастасия Волочкова на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Клава Кока на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Дворце гимнастики Ирины Винер –Усмановой, 22 мая 2024 года
Певец Хабиб (Хабиб-Рахман Шарипов) на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Дворце гимнастики Ирины Винер –Усмановой, 22 мая 2024 года
Певица Seville (Севиль Велиева - солистка группы Artik & Asti) на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Дворце гимнастики Ирины Винер –Усмановой, 22 мая 2024 года
Стилист Эстель Семенчук на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Катя Лель на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Группа «Инь-Ян» на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Дворце гимнастики Ирины Винер –Усмановой, 22 мая 2024 года
Певец Григорий Лепс на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Сергей Лазарев на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Стилист Сергей Зверев на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Лариса Долина и певец Иван Чебанов на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Дима Билан выступает на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Анна Семенович на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Юлианна Караулова на XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Дворце гимнастики Ирины Винер –Усмановой, 22 мая 2024 года
Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) и певец, блогер Kagramanov (Роман Каграманов) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Ольга Серябкина на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец, телеведущий Алексей Чумаков и его супруга певица Юлия Ковальчук на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Актеры Иван Чуйков и Агата Муцениеце на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Катя Чепик (CHEPIKKК) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Рэп-исполнитель ST (Александр Степанов) с супругой Ассоль на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Фигуристка Камила Валиева и блогер Леша Янгер на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Блогер Карина Нигай на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Доминик Джокер с супругой на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Группа «Rasa» на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Виолетта Чиковани на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Актриса Настасья Самбурская на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Группа «Новые самоцветы» на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Юлия Савичева на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Елена Север на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Ханна и ее супруг и продюсер, генеральный директор Black Star Пашу на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Давид Манукян (DAVA) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) и певица Мария Бойко (Mia Boyka) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Рэпер Мот (Матвей Мельников) с супругой Марией на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Звонкий (Андрей Звонкий) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Актер, певец Александр Ревва и его супруга Анжелика на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Karna.val (Валя Карнавал - Валентина Карнаухова) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Актер Владимир Селиванов и блогер Александра Калмыкова на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Согдиана (Оксана Нечитайло) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певица Бьянка на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Певец Ivan (Александр Иванов) на XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, 22 мая 2024 года
Церемония вручения XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV состоялась во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Награды присудили в 12 номинациях. Премию за «Лучший старт RU.TV» получила певца Amirchik, «Лучшей коллаборацией» признали композицию «Не вспоминай» Олега Майами, Леши Свика и NILETTO, а «Лучшей группой» стала Artik & Asti.
В числе гостей на премии появилась балерина Анастасия Волочкова. Она вышла на красную дорожку премии в платье, похожем на свадебное, и призналась, что хотела бы выйти замуж.
Актриса Настасья Самбурская пришла в белом полупрозрачном платье с декольте и шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.
Певица Нюша для выхода предпочла белый топ с кристаллами и стразами и шелковую юбку. На публике она появилась во второй раз после новости о разводе с мужем — бизнесменом Игорем Сивовым.
Ведущими премии стали актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков. На сцене они поцеловались, держась за руки. Это случилось после того, как комик Александр Ревва сделал комплимент паре, а также призвал к поцелую.