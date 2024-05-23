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Все в белом, Лепс — в красном: кто пришел на премию RU.TV

Во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения премии RU.TV

Церемония вручения XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV состоялась во дворце гимнастики Ирины Винер в Москве. Награды присудили в 12 номинациях. Премию за «Лучший старт RU.TV» получила певца Amirchik, «Лучшей коллаборацией» признали композицию «Не вспоминай» Олега Майами, Леши Свика и NILETTO, а «Лучшей группой» стала Artik & Asti.

В числе гостей на премии появилась балерина Анастасия Волочкова. Она вышла на красную дорожку премии в платье, похожем на свадебное, и призналась, что хотела бы выйти замуж.

Актриса Настасья Самбурская пришла в белом полупрозрачном платье с декольте и шлейфом, которое подчеркнуло ее фигуру.

Певица Нюша для выхода предпочла белый топ с кристаллами и стразами и шелковую юбку. На публике она появилась во второй раз после новости о разводе с мужем — бизнесменом Игорем Сивовым.

Ведущими премии стали актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков. На сцене они поцеловались, держась за руки. Это случилось после того, как комик Александр Ревва сделал комплимент паре, а также призвал к поцелую.

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