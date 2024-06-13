Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Яндекс Путешествиях теперь можно разместить апартаменты по всей России

Россиянам станет удобнее бронировать апартаменты по всей стране

close
100%
Depositphotos

Яндекс Путешествия начали работать с апартаментами, сообщает пресс-служба Яндекса. Теперь собственники жилья могут размещать свои предложения для арендаторов в сервисе.

На текущий момент подключиться можно только через партнеров. Отмечается, что первым стал сервис RealtyCalendar. Предполагается, что в будущем появятся и другие способы размещения.

«Мы начинаем работу с этим сегментом, и, думаю, партнеры быстро отреагируют на такую возможность в период высокого летнего сезона. Наши пользователи и владельцы жилья довольно часто интересовались бронированием и размещением апартаментов, а значит, это крайне актуально», — рассказал руководитель Яндекс Путешествий Павел Алешин.

По его словам, возможность забронировать апартаменты также расширяет число сценариев для поездок и аудиторию сервиса. При этом для пользователей при бронировании апартаментов действует программа кешбэка баллами Плюса.

Подключиться к сервису могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Для размещения объекта в сервисе достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов — после этого данные о жилье поступят в Экстранет Яндекс Путешествий. Далее владелец сможет дополнить информацию о предложении и опубликовать его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами