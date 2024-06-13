На Яндекс Путешествиях теперь можно разместить апартаменты по всей России

Яндекс Путешествия начали работать с апартаментами, сообщает пресс-служба Яндекса. Теперь собственники жилья могут размещать свои предложения для арендаторов в сервисе.

На текущий момент подключиться можно только через партнеров. Отмечается, что первым стал сервис RealtyCalendar. Предполагается, что в будущем появятся и другие способы размещения.

«Мы начинаем работу с этим сегментом, и, думаю, партнеры быстро отреагируют на такую возможность в период высокого летнего сезона. Наши пользователи и владельцы жилья довольно часто интересовались бронированием и размещением апартаментов, а значит, это крайне актуально», — рассказал руководитель Яндекс Путешествий Павел Алешин.

По его словам, возможность забронировать апартаменты также расширяет число сценариев для поездок и аудиторию сервиса. При этом для пользователей при бронировании апартаментов действует программа кешбэка баллами Плюса.

Подключиться к сервису могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Для размещения объекта в сервисе достаточно указать адрес электронной почты и менеджер каналов — после этого данные о жилье поступят в Экстранет Яндекс Путешествий. Далее владелец сможет дополнить информацию о предложении и опубликовать его.