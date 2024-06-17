В Казахстане убили россиянина

В Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана убили гражданина России. Об этом сообщает местный портал Orda.

Как рассказали журналистам в полиции, силовики уже задержали подозреваемого в совершении преступления. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

По информации портала Nur.kz, россиянин приехал в Казахстан из Калининграда в гости к родственникам. Он пропал 9 июня, после чего его нашли мертвым.

До этого сообщалось о случившемся в сентябре инциденте в Ленобласти, где солдат вместе с другом в состоянии алкогольного опьянения приехали в деревню Ермолино, убили мужчину и сожгли его тело вместе с домом.

Обоих убийц приговорили к лишению свободы в колониях строгого режима. Кроме того, с фигурантов взыскали материальный ущерб в размере более 870 тысяч рублей и по 500 тысяч рублей с каждого в счет компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось о происшествии в Вологде, где студент убил преподавательницу, с которой состоял в отношениях.