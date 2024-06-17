Клуб «хромых уток»: почему саммит G7 был таким удручающим

13 июня самые могущественные люди западного мира слетелись в живописную южноитальянскую провинцию Апулия. Едва приземлившись, они устремились в «Борго Эньяция» — шикарный курорт на берегу Адриатического моря, где высокопоставленных гостей уже ждала премьер Италии Джорджа Мелони. Так начался саммит G7.

Саммит в Апулии — лишь вторая встреча «Большой семерки», в которой довелось участвовать Мелони. И на премьера Италии сразу свалилась большая ответственность. Мало того что ей пришлось стать хозяйкой мероприятия клуба, в тонкостях работы которого она, наверное, не до конца разобралась. Так еще выпавшая на ее долю встреча оказалась юбилейной 50-й. Организовать ее хорошо было недостаточно. Мелони требовался исторический размах.

Получилось ли у премьера Италии справиться с непростой задачей? Очень спорно.

Место выбрали потрясающее. Мелони блистала во всех смыслах. С политическим наполнением вроде тоже все в порядке: Украине помогли, Китай предупредили, папу Римского позвали, по миграции договорились. Но саммит G7 в Апулии все равно произвел удручающее зрелище. К большому сожалению для хозяйки встречи, от нее тут ничего не зависело. Потому что проблема была в гостях.

50-й саммит в Апулии ничем не напоминал собрание уверенных в себе вершителей судеб мира. Скорее это была встреча клуба «хромых уток» — непопулярных правителей с кучей проблем, которым сейчас не до высоких материй. Они за свое-то политическое будущее не могут ручаться.

Королем сообщества неуверенных был Риши Сунак. Крайне непопулярному премьеру Британии с рейтингом одобрения всего 20% грозит политическое забвение после парламентских выборов 4 июля. Вероятно, поэтому он не особо заморачивался в Апулии. В первый день саммита у британского премьера не было ни одной встречи с другими лидерами. В остальное время Сунак весьма эмоционально любезничал с Мелони и пытался вытащить других лидеров G7 на игру в футбол.

Потерянным выглядел и Джо Байден. И нет, это не про тот ролик, где президент США отбивается от остальных лидеров и идет куда-то в сторону до то тех пор, пока Мелони не возвращает его назад. Куда более красноречивым было 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной, которое Байден и Зеленский подписали на полях G7.

Как и аналогичные соглашения между Украиной и остальными участниками G7, договор с США оказался скупым на взаимные обязательства.

Но даже в таком виде администрация президента США оставила за собой право расторгнуть его в одностороннем порядке без согласования с конгрессом. И пока не совсем ясно, что этим хотел сказать Байден — то ли он не уверен, что будет готов поддерживать Украину так же, как сейчас; то ли он морально готовится проиграть Дональду Трампу в ноябре, поэтому оставляет за преемником право поступать так, как ему вздумается.

Эммануэль Макрон тоже был раздосадован электоральными неурядицами. Накануне саммита G7 его партия проиграла ультраправому «Национальному объединению» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент. В порыве эмоций Макрон распустил французский парламент и теперь рискует вчистую проиграть Ле Пен уже на национальных выборах.

Настрой бороться с ультраправыми Макрон привез и в Апулию. Правда, он позабыл что хозяйка саммита вообще-то тоже относится к этому лагерю. В результате Макрон и Мелони поругались из-за отказа премьера Италии включать в совместное заявление G7 пункт о защите абортов. Вероятно, конфликт оказался серьезным: публично Мелони была подчеркнуто холодна с Макроном, а иногда по ее взгляду складывалось впечатление, что она и вовсе была готова разорвать своего французского коллегу на части.

Олаф Шольц, Джастин Трюдо и Фумио Кисида тоже дико непопулярны в своих странах. И пусть им не грозят выборы до конца 2025 года, но планировать что-то вдолгую никто из них не может. Они и не планировали, а просто плыли по течению.

Единственным нормальным человеком в этом сообществе кривых и косых была Джорджа Мелони. Пусть она руководит одной из слабейших стран G7, но на внутриполитическом фронте у нее все в порядке. Поэтому премьер Италии и смотрелась выигрышнее, и свою политическую повестку продавливала очень бодро. Упоминания абортов в общем заявлении так и не появились.

Засилье «хромых уток» наложилось и на другую проблему G7. Тут надо бы вспомнить, с чего вообще «семерка» начинала. Клуб учредили после нефтяного кризиса 1973 года, чтобы наиболее развитые экономики мира могли собираться и вместе преодолевать экономические трудности. После распада СССР и социалистического блока G7 стали воспринимать как прообраз мирового правительства.

На Западе «Большую семерку» до сих пор по привычке именуют мировыми лидерами. Но в нынешнем состоянии она не годится для глобального управления. С 1990-х доля G7 в мировом ВВП упала с почти 70 до 43%. С менеджментом мировой экономики лучше управляется G20, куда входят все мировые экономические центры силы. К тому же после 2014-го «семерка» замуровалась в идеологическом коконе и тем самым приговорила себя к деградации до обычного клуба по интересам.

Поэтому даже если в результате политических пертурбаций 2024-2025 гг. состав G7 обновится на 100%, мировое лидерство она себе уже не вернет.

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