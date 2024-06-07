Наступившее будущее недвижимости: необычные архитектурные решения в карточках

Современные пространства требуют современных решений: так сложилось, что одними из первых новые стандарты жизни в столице внедряются в Раменках. Этот район лидирует по количеству жилых комплексов бизнес- и премиум-класса. На примере одного из них разбираем новаторские архитектурные решения, которые в будущем могут стать частью привычной комфортной реальности.

Комфорт в деталях: бескомпромиссный подход

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Современные девелоперские проекты отличаются уровнем комфорта: в них предусмотрено все для максимального комфорта жителей. Если раньше в домах максимального удобства было наличие лифта, то сегодня уже привычными решениями стали подземный паркинг, консьерж на первом этаже и кладовые.

В современных жилых комплексах все чаще можно увидеть полноценные лобби с лаунж-зонами, кофейни, постаматы, зоны для хранения колясок и велосипедов и даже лапомойки для животных. Покупатели квартир отдают предпочтение вариантам, где продумано все, и одним из таких является четвертый квартал проекта «Событие» от «Донстрой».

Окно в будущее: парящие мосты и высотный парк

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Девелоперские проекты перестают быть просто домами в виде коробок: все чаще у застройщиков можно встретить необычные архитектурные решения. Так, в четвертом квартале «Событие» появятся парящие мосты на уровне 25-27 этажей и парк на высоте облаков.

Скай-парк на крыше с обширными зелеными зонами создает уникальную возможность наслаждаться природой прямо у себя дома, на высоте птичьего полета. Представьте себе: вы выходите из своей квартиры, поднимаетесь на лифте и сразу оказываетесь в парке, где на высоте можно насладиться свежим воздухом и отвлечься от суеты городской жизни.

Эксклюзивные квартиры: индивидуальность в каждой детали

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Современные застройщики сегодня предлагают квартиры с необычными решениями: например, панорамное окно в ванной, терраса, двухуровневое жилье. Четвертый квартал «События» предлагает широкий выбор квартир, начиная от студий и заканчивая просторными апартаментами с панорамными видами на Москву. Высокие потолки, современные планировки и окна «в пол» создают уникальную атмосферу, где можно наслаждаться каждым моментом жизни.

Мультисервисность: инфраструктура на уровне мировых стандартов

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Сегодня современные проекты девелоперы стараются делать по типу мини-городов. Инфраструктурные решения выстраиваются так, чтобы не выходя за пределы своего квартала можно было получить все необходимые услуги. Так, у четвертого «События» обширная инфраструктура, включающая школы, детские сады, магазины, фитнес-центры и медицинские центры. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни, и даже больше. Например, wi-fi и системы безопасности — все это делает четвертое «Событие» безопасным и комфортным местом для жизни.

Экологическая устойчивость: ответственность за планету

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

К счастью для природы, современные застройщики задумываются об экологии. Стараются использовать экологичные материалы и наименее вредные для окружающей среды технологии. Так, четвертый квартал «События» тоже строится с заботой о будущем нашей планеты. Экологически чистые материалы, энергоэффективные технологии и масштабное озеленение территории делает этот комплекс примером устойчивого развития.

Социальная атмосфера: сообщество, где важен каждый

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Времена, когда люди знали каждого жителя своего дома, возвращаются. Этому способствуют не только чаты домов в мессенджерах, но и сами застройщики: они чувствуют важность социализации обитателей квартала. Однако в четвертом «Событии» зашли дальше: жители квартала будут не просто соседями, а членами единого сообщества.

Общественные пространства, а также мероприятия и активности, организуемые для жителей, будут создавать особую атмосферу, где каждый почувствует себя важным и включенным. Это место, обязательно найдется поддержка, вдохновение и даже новые друзья по интересам, ведь Раменки — это район, где живут и работают технологи, ученые, бизнесмены и дипломаты, создавая уникальную атмосферу интеллектуальной столицы.

Зеленая среда: жизнь в окружении парков

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Все чаще покупатели ищут квартиры в проектах, расположенных вблизи парков и других зеленых зон. Современным жителям столицы важно, чтобы было, где погулять с коляской или с питомцем, выйти на пробежку или пройтись после рабочего дня.

Четвертый квартал «События» находится в одном из самых экологически чистых районов столицы и окружен многочисленными парками и заповедниками. Это место, где можно наслаждаться пробежками утром и спокойными прогулками вечером, не отходя далеко от дома. При этом на территории проектом «Событие» раскинулся собственный одноименный парк площадью 24 га — половина парка у реки уже готова и открыта для посещения.

Будущее сегодня: жизнь, которую вы заслуживаете

close 100% Пресс-служба «Донстрой»

Квартиры в четвертом «Событии» представляют собой гармоничное сочетание комфорта и стиля. Высокие потолки, панорамные окна и уникальные архитектурные решения создают бескомпромиссное современное пространство, где все продумано для мелочей. Это квартал, где будущее становится реальностью.

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