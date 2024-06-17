Определены полномочия новых замминистра обороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало пост в Telegram-канале, в котором перечислило полномочия новых заместителей министра Андрея Белоусова.

По данным ведомства, первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, на Анне Цивилевой будут вопросы социального и жилищного обеспечения, Павел Фрадков займется вопросами управления имуществом и строительства.

В мае этого года президент России Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

12 июня стало известно, что Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики.

Президент также назначил статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в России утвердили структуру федеральных органов исполнительной власти.