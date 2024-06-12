Как полюбить Россию

Выходной дали, и хорошо. Вот и все двенадцатое число, вот и весь праздник, казалось бы. А что за ним стоит? Первый съезд народных депутатов 1990 года с Борисом Ельциным во главе, «парад суверенитетов», в ходе которого и перестал существовать Советский Союз, начало тревожного времени девяностых. Не самые приятные воспоминания. А праздник утвердили именно тогда, только назывался он День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Громоздко и не очень понятно. Суверенитет означает независимость, но формально РСФСР и не зависела ни от кого, а Российская Федерация — тем более. Кстати, Россия почему-то стала правопреемником всего СССР, а не только РСФСР, что подразумевает и наследование общих долгов. Об этой независимости почему-то никто не подумал. Впрочем, это дело прошлое. Теперь 12 июня — просто День России. В таком названии можно не искать ни политической, ни даже исторической нагрузки. Она не очень нужна, она излишне обременительна. Зачем что-то долго объяснять и о чем-то спорить? Вполне естественно, что у страны должен быть какой-то свой день. День страны. Пусть у России будет 12 июня.

Россию легко не любить. Это даже модно. Некоторые говорят, что им такое отношение диктует совесть. Кто бы спорил: Россия не самая простая для жизни страна. И уж точно не самая простая страна для любви. Но как не принимать Россию тому, кто в ней родился, вырос и живет? Тому, кто здесь работает и воспитывает своих детей? Такое возможно, но чревато расстройствами широкого спектра. Это примерно как иметь аллергию на самого себя — необратимый процесс самоуничтожения.

Отвлечемся от деструктивных практик и вспомним, за что мы Россию любим.

Подальше от шумной и безусловно благополучной Москвы. Обратимся к другому городу, основанному Юрием Долгоруким. Если пройти по самому древнему из сохранившихся в России крепостных валов в Переславле-Залесском, можно выйти к храму Сорока Севастийских мучеников и встать на берегу Плещеева озера. На закате это одно из самых красивых мест в мире. Не то чтобы я видел все красивые места, но, уверен, без вида на Плещеево озеро их список будет неполным. Отсюда и начинается Россия. Не в географическом и даже не в историческом смысле. Скорее в смысле эмоциональном, философском. Здесь спустя 500 лет после основания города Петр I строил свою потешную флотилию, из которой впоследствии появился русский флот. То есть отсюда началась империя. Здесь не требуется никаких пояснений, здесь легко и приятно ощущать себя частью страны.

Особенность России в том, что ее разнообразие подчеркивается ее монолитностью. Да, 89 субъектов, сотни народностей и языков. Но это одна страна. Это легко проверить. Можно сесть на самолет в Санкт-Петербурге и через десять часов выйти из него во Владивостоке. Конечно, вы будете говорить на одном языке с людьми, живущими там, это очевидно. Но вы вместе с ними разделите одни и те же радости и тревоги, будете знать одних и тех же музыкантов, художников, писателей, исторических деятелей. Вы безошибочно поймете, как будет выглядеть ларек за углом еще до того, как его увидите, вы узнаете бордюры, заборы и пешеходные переходы, дома, одежду, цены в магазине. Все это будет знакомым и понятным.

Эта гомогенность нисколько не противоречит самобытности. На слух легко отличить редуцированный, четкий и стремительный уральский говор от неспешного и раскатистого южнорусского. Невозможно перепутать бурятские буузы с сибирскими пельменями, рязанский калинник с псковским губником, а тувинское горловое пение с поволжской частушкой. Все сугубо индивидуально, но непостижимым образом складывается в бескрайнее лоскутное одеяло одной страны. Страны с непростой историей и не самым благоприятным климатом в любой ее части, страны, будто выламывающейся из картины мира — слишком большая, слишком разнообразная, слишком нелепая. Россия противоречит рациональным представлениям о благополучии, ее трудно собирать воедино, ей трудно управлять, ее трудно не только контролировать, но даже обозревать. По ней трудно передвигаться — легко шутить о дорогах, но как их строить и поддерживать в таких масштабах? Ее трудно любить. За это мы ее и любим.

Я понимаю, что никому не хочется тратить лишних сил, денег, времени, но, все-таки что-то подобное хоть раз в жизни себе может позволить каждый. Выйдите зимой на лед Байкала, в конце сентября на берег острова Русский, поднимитесь на воздушном шаре над Великим Новгородом, да просто сходите на рассвете в ближайшее к даче поле. Постойте минут пять и подумайте о том, что вы — часть этой страны. Всмотритесь в даль пространства и вглубь себя. То, что вы почувствуете, и будет наградой за любовь к России.

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