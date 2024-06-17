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Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия

Актриса Дитковските заявила, что не любит повышенное внимание к себе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Агния Дитковските призналась в интервью «Газете.Ru», что вообще не ходит на светские мероприятия.

Дитковските заявил, что не считает посещение премьер и презентаций частью работы актера. Она уверена, что главное в ее профессии – сама работа.

«Главное — это наша работа, наша профессия и то, что мы делаем. И только это показывает, какие мы люди. Каждый человек выбирает удобный для него метод существования, потому что публичность — это все-таки, можно сказать, бремя», — поделилась актриса.

Дитковските уточнила, что не любит повышенное внимание к себе. По словам артистки, оно появляется после выходов проектов.

«Я в принципе не очень люблю, когда все внимание приковано ко мне. А после всех этих выходов всегда начинаются какие-то разговоры. Даже больше скажу — я не получаю энергии от них, я себя классно не чувствую. И хожу только туда, куда мне нужно пойти, потому что я связана с этим проектом. Мне просто как-то… Не знаю. Душа не просит», — рассказала артистка.

Полное интервью с Дитковските читайте здесь.

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