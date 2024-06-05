«Авито» привез на ПМЭФ арт-объект в виде трехметровой лошади-качалки

Трехметровый арт-объект в виде лошади-качалки под названием «Лошадка, добрый друг детства», был представлен компанией «Авито» на Петербургском международном экономическом форуме в стартовый день программы. Как сообщили в компании, объект выставлен в честь Года семьи и вдохновлен миллионами сделок, которые совершили российские родители на сервисе, покупая товары для своих детей.

Арт-объект выполнен в технике «Танграм» и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки.

На лошадке-качалке изображены детские коляски, футбольные мячи, велосипеды, самокаты, книжки, музыкальные инструменты и другие предметы, которые ассоциируются со счастливым детством и процессом взросления.

Лошадка призвана показать собой целый мир детства и товаров, которые сопровождают жизнь российских семей, пока взрослеют дети.

Арт-объект создан в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра.

6 июня посетители ПМЭФ смогут наблюдать перфоманс в реальном времени — художники будут расписывать арт-объект.

«Одной из главных площадок для решения повседневных задач российских семей является наша платформа: так, за прошлый год родители совершили примерно 25 млн сделок — это значит, что почти каждая семья совершила покупки на «Авито». Наша уникальность — в возможности для родителей купить нужные вещи у таких же мам и пап с детьми», — рассказал управляющий партнер «Авито» Иван Гуз.

Он отметил, что приблизительная экономия общего бюджета российских семей с помощью «Авито» за 2023 год составила более 15 млрд рублей.

Дети быстро растут, и у многих семей остаются новые вещи с бирками и нераспакованные товары, которыми они даже не успели воспользоваться. Такие товары благодаря «Авито» находят своих владельцев, уточнил Иван Гуз.

Управляющий партнер «Авито» подчеркнул, что многие детские товары, как правило, остаются в отличном состоянии значительно дольше, чем в них нуждается ребенок. Поэтому такие предметы, как детские коляски, люльки, автокресла, служат не одной семье за весь срок эксплуатации.

«При этом зачастую такие товары в хорошем состоянии можно найти за нулевую или символическую стоимость, так, сейчас на нашей платформе бесплатно предлагаются около 85 тыс. детских товаров», — добавил он, уточнив, что социальная ориентированность зашита в ДНК бизнес-модели «Авито».

Арт-объект будет демонстрироваться все дни работы форума, а после будет выставлен на одну из площадок Санкт-Петербурга.