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В Британии предрекли развал логистического центра ВСУ в Донбассе

Меркурис: главный логистический центр ВСУ в Донбассе может оказаться под угрозой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главный логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе может оказаться под ударом российской армии. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube-канале.

По его словам ВС России постепенно продвигаются в этом направлении. Меркурис предрек сначала взятие села Георгиевка, а затем — Максимильяновки. Таким образом, российские солдаты окажутся всего в нескольких километрах к востоку от Курахово, где находится главный логистический узел украинской армии в южном Донбассе.

«Если Максимильяновка падет, то Курахово окажется в пределах легкой досягаемости российской артиллерии», — отметил эксперт.

До этого Минобороны РФ сообщило о продвижении российских войск вглубь обороны ВСУ. Согласно сообщению ведомства, российские войска поразили живую силу и технику двух аэромобильных, трех штурмовых и девяти механизированных бригад ВСУ в районах семи населенных пунктов в ДНР.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Семеновка.

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