Почему в регионах не любят туристов

Когда-то мир был невероятно раздробленным. Еще сто лет назад на одном небольшом пространстве могли проживать люди, ничего не понимающие друг про друга. Даже в какой-нибудь крохотной Японии жители севера и юга, какие-нибудь рюкюсцы и айны были все равно что представители разных цивилизаций, нет — разных биологических видов. Они говорили на разных языках, и одни верили, что вторые произошли от собак, а другие думали, что первые были неправильными рыбами. Сейчас не то. Нынче у нас глобализация, самолеты, интернет. И уж казалось бы, в одном-то государстве людям невозможно не понимать друг друга: один язык, одна история, одни традиции. А человеческая реальность все равно расслаивается, сколько ее не смешивай. Этого не увидишь, пока не начнешь ездить по стране. А у нас теперь ездят много, охотно, с энтузиазмом. И сколько люди делают открытий! Особенно друг о друге.

Россия переживает бум внутреннего туризма. Новости почитаешь: тут прирост потока на 40%, там — на 60%, а где и в 1,5-2 раза стало больше путешественников. Народ едет во все стороны нашей необъятной. На юг, причем давно не только в Краснодарский край, но и в Дагестан, Адыгею, Северную Осетию. В центральную Россию — колесят по всем этим золотым кольцам. На Урал и в Сибирь — любоваться Байкалом и горными вершинами Алтая. На северо-запад, и не только в Питер и в Карелию, дальше — в Мурманск, в Териберку. На запад — в Калининград летят чуть ли не стаями. Интерес, понятно, спровоцирован делами довольно печальными: который год для большинства остается недоступной заграница. Но какая, в сущности, разница, почему едут? Главное ведь — что видят.

А видят много хорошего, интересного, необычного, много того, за чем хочется вернуться. Вот только... Не везде к наплыву туристов готовы местные жители. И не всегда путешествующие готовы столкнуться с иной социальной и культурной реальностью. И речь не столько в явных ментальных столкновениях, которые неизменно случаются, например, с туристами из средней полосы в наших кавказских республиках, когда целая буча может случиться из-за обычных шорт. Ведь порой и в соседнем регионе оказываешься внезапно чужаком и дикарем в глазах аборигенов.

Со мной, например, казус случился в Калининграде. В разговоре с таксистом заикнулась про район старой застройки Амалиенау, а он и завелся. Заявил, что я могу напрочь обрушить ему рейтинг и завалить жалобами сервис, а у него никаких сил уже нет слышать про Амалиенау, Луизенваль, Кнайпхоф, Альтштадт, Ганз-плац и Кениг-штрассе. Что всю эту топонимику достали с антресолей истории для тоскующих по закрытой Европе хипстеров из мегаполисов (где они? когда вы про них слышали последний раз?). Что власть и бизнес заигрывает с туристами-модниками, которые ищут лучшие кенигсбергские клопсы, но почему-то возмущаются московскими ценами. Что какими же еще могут быть цены, если здесь даже балтийская килька в условной «Пятерочке» стоит дороже, чем в какой-нибудь столичной «Азбуке вкуса». Что вокруг разруха, бедность и беззаконие, но для путешественников — концептуальные рестораны, арт-объекты, интерактивный Кант и прочий креатив.

Я не стала обрушать бедолаге никакой рейтинг. Всего лишь коротко заметила, что про жизнь тоже кое-что знаю, в том числе про разное социальное грустное, заверила также, что хоть негодование гражданина вполне понимаю и, может быть, на чужой праздник, смотреть и правда не очень весело, а все же считаю, что и рестораны, и арт-объекты, и новые музеи с выдумкой — это хорошо. И совсем не только для приезжих снобов, но и для развития города, для его бюджета, а значит, и для местных жителей. Не знаю, согласился ли со мной таксист, но подобрел, и следующая часть поездки даже немножко напоминала экскурсию. Вероятно, пропасть непонимания между нами хоть ненамного, но сократилась.

Меж тем, я стала поглядывать, как смотрят на приезжих местные. И вот что скажу. Многие все же радуются, что город развивается и привлекает туристов, однако на последних иной раз смотрят и с недоумением, точно на пришельцев с Марса, порой с опаской, а когда и со снисхождением, чего, дескать, с этих малохольных взять.

А еще случай произошел в Пскове. Удивительный, к слову, город, невероятно похорошевший за последние 10 лет. Когда-то это была очень печальная провинция с как будто нечаянно сохранившимся Кремлем. Теперь это город-сад с облагороженными скверами, необычно оформленными смотровыми площадками, любопытными экспозициями, хорошими отелями и отличными кафе. Ушло ощущение беспросветной депрессии. Это видно и по людям: многие спокойны, неторопливы, доброжелательны. Они осознали, что повышение туристической привлекательности региона повышает и их собственный комфорт: у их детей появились хорошие площадки, специальные музейные программы, увлекательные школьные экскурсии. Но так видит в основном молодежь. Старшее поколение живет прежним укладом. И старой психологией, подсказывающей им, что от чужаков добра ждать не стоит. И потому чужака с его интересами и потребностями лучше вовсе игнорировать.

Но вот же случай. Из Пскова поехали с подругой в Михайловское, навестить пушкинские места. Добраться туда можно двумя способами: с организованной группой от турфирмы или на рейсовом автобусе. Мы, будучи индивидуалистами до мозга костей, выбрали второй вариант. И окунулись в особый мир русской провинции. Если туда мы доехали все же без приключений, то возвращение наше стало эпичным. Если вы думаете, что для благополучного финала достаточно было заранее подойти с билетами на автостанцию, занять место на нужной платформе (она там одна) и дождаться, когда подъедет автобус, то вы думаете так зря.

Оказалось, автобусу, не изуродованному, к слову, никакими опознавательными знаками, вообще ничего не стоит затормозить где-то у непонятной обочины, в ста метрах от места посадки, причем ровно на полминуты, чтобы выпустить пару дачников и умчать себе дальше. И оказалось, кассир на станции способна искренне удивляться, как можно в таких условиях проморгать транспорт. Ну остановился автобус где-то там, но ведь остановился. Что значит, непонятно, тот или не тот, других тут не бывает — это все знают. Как это вернуть билеты и компенсировать стоимость такси? Сами же виноваты, что не догадались, как тут все работает! Автобус вернуть? Ну это уж вовсе!

Автобус, однако, нам вернули. И половина бабушек салона треть дороги нам потом рассказывали, как мы не правы, и как мы полезли со своим уставом в чужой монастырь, и вообще понаехали. Удивительно!

Или все-таки нет? Ничего странного? И ментальное отторжение туристов в регионах — дело обычное? Вот даже опросы проводятся ежегодные, измеряющие лояльность местного населения к путешественникам. Интересно, что самой гостеприимной в этом плане оказывается Камчатка – тут 74% населения рады приезжим.

Наверное, потому что этих приезжих мало. Потому что закономерность именно такая: чем сильнее турпоток, тем выше градус недовольства. Например, в Краснодарском крае отдыхающим рады только 26% местных жителей, остальных раздражает в туристах их невоспитанность (38%), небрежное отношение к природе (29%), неуважение к обслуживающему персоналу (29%), внешний вид (18%).

И это, конечно, не какая-то наша исключительная беда. Периодически мы слышим, что защиты от «туристических орд» просят жители Венеции, а порой и на фасадах домов Барселоны появляются призывы «Tourist go home». И едва ли дело только в том, что огромные турпотоки разрушительно воздействуют на инфраструктуру популярных среди путешественников городов. Да, нагрузка, конечно, возрастает, но если львиная часть бюджета региона — это прибыль от туризма, то его отсутствие разрушит инфраструктуру места гораздо быстрее. И вряд ли дело только в том, что туристы — это теснота, шум, неудобства. Безусловно, определенный физический дискомфорт они создают, но ведь чаще местные жалуются не на физические, а на моральные страдания.

Дело в чем-то совершенно иррациональном, в древних установках, вызывающих безотчетный страх к чужакам. Да, на дворе XXI век, глобализация, мультикультурализм, прозрачность. Но и сегодня жители даже соседних деревень порой остаются друг для друга представителями разных цивилизаций. Преодолима ли эта пропасть?

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