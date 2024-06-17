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Сургутянка доверилась мошенникам и лишилась 14 млн рублей

В Сургуте женщина поговорила с мошенниками и лишилась 14 млн рублей

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Depositphotos

В Сургуте 56-летняя женщина лишилась 14 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, в начале мая россиянке в мессенджере от имени руководителя поступило сообщение о том, что с ней по важному делу должен связаться куратор, представляющий интересы работодателя. Через некоторое время с ней связалась девушка и сообщила, что правоохранители якобы проводят в ее отношении проверку по факту перевода денег в другую страну с целью финансирования преступников.

Позже липовый правоохранитель напугал ее ответственностью за эти действия с ее счетами и убедил следовать инструкциям. Так в течение нескольких дней она оформляла кредиты и переводила средства мошенникам на «безопасные счета». Позже аферисты убедили ее продать квартиру и перевести им вырученные деньги, а также имеющиеся сбережения и взятые у сына средства.

Всего женщина перевела преступникам 14 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянка решила заработать на бирже, привлекла своих детей и лишилась почти 10 млн рублей.

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