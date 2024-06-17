По украинскому аэродрому Миргород нанесли удар

Российские военные ударили по Миргороду в Полтавской области, где находится авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На канале пояснили, что в последние несколько недель российская армия наносит удары по этому объекту, который выполняет роль аэродрома подскока.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало, что взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. В Миргороде находится военный аэродром. Официальные власти пока не прокомментировали информацию.

В момент взрывов воздушная тревога действовала в Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

15 июня издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в Полтавской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.