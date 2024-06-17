В Латвии силовики избили беженцев и вытеснили их в Белоруссию

Представители силовых структур Латвии избили мигрантов из Йемена и Сирии, а после вытеснили их на территорию Белоруссии. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

«Днем 15 июня пограничный наряд обнаружил на белорусско-латвийской границе пятерых мужчин — двоих граждан Йемена и троих граждан Сирии. Накануне иностранцев задержали латвийские силовики, которые их жестоко избили, забрали деньги и разбили телефоны», — следует из сообщения.

По словам мигрантов, к ним применяли электрошокеры. Их вытесняли, по словам беженцев, через калитку для животных. В Белоруссии мужчинам оказали необходимую медпомощь.

До этого сообщалось, что сотрудники силовых структур Польши избили и выбросили через границу на белорусскую сторону пятерых мигрантов из Сомали. По данным ведомства, белорусские военные оказали иностранным гражданам медицинскую помощь, вызвали скорую и следственную группу. Отмечается, что прибывшие на место врачи зафиксировали у беженцев травмы конечностей и ссадины. Трое сомалийцев были госпитализированы, остальные переданы следователям для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что Польша модернизирует границу с Белоруссией.