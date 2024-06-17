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Крупнейшие партии кокаина были арестованы в европейских портах

Европол: с сентября 2023 года в портах Европы арестовали 35 тонн кокаина

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OSeveno/Wikipedia

В морских портах Европы с сентября 2023 года арестовали 35 тонн кокаина, одновременно ликвидировав преступную сеть, которая организовала контейнерные перевозки из Южной Америки в страны Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европол.

«В период с апреля по сентябрь 2023 года правоохранительные органы Бельгии, Эквадора и Германии изъяли около 35 тонн кокаина, связанного с деятельностью этой преступной сети», — сообщили в Европоле.

Уточняется, что помимо портов Германии, оперативники работали также в гаванях Антверпена и Роттердама. По данным европейского правоохранительного агентства, преступная сеть действовала посредством привлечения множества подставных компаний.

До этого в Германии изъяли рекордную партию кокаина в десятки тонн.

Часть кокаина была спрятана в ящиках из-под фруктов между ананасами. Наркотик доставлен в секретное место и находится под усиленной охраной.

Ранее ученые сообщили, что наркоторговцы угрожают важнейшим местам обитания птиц.

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