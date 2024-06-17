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Дитковските призналась, что часто отказывается от проектов: «Интуитивные решения»

Актриса Дитковските заявила, что отказывается от плохо написанных проектов

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Enjoy Movies

Актриса Агния Дитковските заявила в интервью «Газете.Ru», что часто отказывается от проектов.

Дитковските объяснила, что не принимает предложения работы, в которых не может сделать что-то хорошее.

«Я отказываюсь от проектов, когда не вижу, что могу сделать для них что-то хорошее», — поделилась актриса.

Дитковските отметила, что интуитивно понимает, какие проекты ей подходят, а какие — нет. Артистка также не соглашается на плохо написанные сценарии.

«Просто я вижу, по пути нам или нет. Это, скорее, интуитивные решения. Но бывают и откровенно плохо написанные проекты, в таких просто не хочется участвовать», — рассказала актриса.

Дитковските призналась, что ей было «нормально» работать с иностранным режиссером Энтони Уоллером в сериале «Трейдер».

«Так давно это было... Я уже сейчас и не скажу, в каком году снимался сериал, просто его выпустили совсем недавно. Все было нормально, просто было интересно говорить на английском языке на съемочной площадке», — заявила артистка.

Полное интервью с Дитковските читайте здесь.

Ранее Дитковските объяснила, почему не ходит на светские мероприятия.

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