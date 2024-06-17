Глава Ирбита объяснил, почему в опросе о переименовании площади Ленина голосов больше, чем жителей

Коммунисты Свердловской области обвинили власти Ирбита в подтасовке результатов голосования о переименовании площади Ленина и пригрозили мэру отставкой. Сам глава Ирбита Николай Юдин в беседе с «Газетой.Ru» назвал обвинения КПРФ необоснованными и заявил, что администрация города не заинтересована в «победе» одного из вариантов.

«Голосование о возможном переименовании центральной площади в исторической части Ирбита вызвало ажиотаж не только в самом городе. Действительно, в понедельник число выразивших свое мнение респондентов превысило число жителей города. И вполне возможно, что в голосовании приняли участие не только ирбитчане. Учитывая огласку и повышенный интерес к нашему голосованию со стороны СМИ, блогеров, людей из самых разных политических кругов, сегодня мы стали предметом обсуждения далеко за пределами Среднего Урала. Не удивительно, что голосуют и те, кто в настоящее время живет в городе, и те, кто давно уехал отсюда, но до сих пор причисляет себя к ирбитчанам, и те, кто просто интересуется историей и настоящим Ирбита. Изначально мы не ставили перед собой задачи отфильтровать: ирбитчане проголосовали или нет. Но пока обоснованных сигналов об атаках на наш сайт или подтасовках результатов нам не поступало. И сразу скажу: администрация города не заинтересована в «победе» какого-либо из вариантов», — рассказал Юдин.

Он пояснил, что голосование проводится по инициативе граждан, поэтому властям важно узнать мнение самого широкого круга жителей города по данному вопросу.

«А решение будем принимать, исходя из полученных результатов», — констатировал Юдин.

13 июня в свердловском Ирбите власти предложили переименовать площадь Ленина из-за «утраты актуальности» названия. Горожанам предлагают выбрать из вариантов: Екатерининская, Торговая и «оставить, как есть».

Спустя несколько дней первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев обвинил власти города в подтасовке голосования и несостыковках в отображении результатов.

«На данный момент в опросе приняли участие более 45 тысяч человек несмотря на то, что население города — 36 тысяч. Процедура голосования вызвала большие вопросы у ирбитчан, которые отметили графические несостыковки: визуально на графике лидирует другой вариант, хотя голосов за сохранение наименования на шесть тысяч больше. Вероятно, «победитель» был заранее запрограммирован администрацией сайта. КПРФ выступила категорически против подобной инициативы», — написал Ивачев.

Представители КПРФ в Заксобрании области пригрозили поднять вопрос об отставке Юдина перед губернатором, если «ситуация в ближайшее время не изменится».

На момент публикации голоса в опросе распределились следующим образом: за вариант «Екатерининская» — 2393 голоса, за вариант «Торговая» — 18904 голосов, «Оставить как есть (имени В. И. Ленина)» — 25803 голоса.

Ранее стало известно, что проработавший почти 80 лет музей Ленина закроют в Финляндии.