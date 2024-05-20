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Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Кадры с места крушения

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение, все пассажиры погибли

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая у села Узи в районе Арсбарана в провинции Восточный Азербайджан. Глава государства возвращался из Азербайджана, где вместе с коллегой Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии открытия новых гидроузлов на реке Араз.

Погибли все, кто был на борту, в том числе министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати, аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. На борту было в общей сложности восемь человек.

К месту падения отправили более 20 спасательных бригад. Операция осложнялась плохой погодой и туманом, поэтому сгоревшие обломки вертолета удалось найти лишь рано утром 20 мая.

Правительство Ирана заявило, что «трудолюбивый и неутомимый президент», который «служил великому народу Ирана на пути развития и прогресса страны», «пожертвовал своей жизнью ради нации».

Исполнять обязанности президента Ирана будет Мохаммад Мохбер — первый вице-президент страны. Новые выборы объявят в течение 50 дней. Кадры с места крушения — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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