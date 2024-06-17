«Скорая забрала, когда она уже не могла ходить»: в Москве более 120 человек отравились едой из доставки Заммэра Москвы Ракова: 30 человек попали в реанимацию с симптомами ботулизма

В столице количество людей, заболевших ботулизмом после отравления едой из доставки, перевалило за 120. Ботулизм — особо опасная и потенциально смертельная болезнь. О летальных случаях сейчас неизвестно, но 30 пациентов остаются в реанимации. Ранее СМИ сообщали, что нескольких пришлось подключать к ИВЛ. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

За медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления... На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью... угрозы для жизни этих пациентов нет», — уточнила Ракова.

Отравившихся наблюдают в условиях специализированного стационара. Врачи постоянно следят за их состоянием, чтобы вовремя оказать помощь. Ракова подчеркнула, что департамент здравоохранения и медицинские организации города «полностью контролируют ситуацию». Роспотребнадзор выявил продукты, которые могли стать источником отправления. Их продажа приостановлена, идет эпидемиологическое расследование.

«Подчеркнем, что ботулизм — это инфекционное заболевание, которое не передается от человека к человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель», — отметила Ракова.

Как проявляется отравление

Симптомы ботулизма появляются в период от двух часов до пяти суток с момента употребления некачественной пищи. Сначала тошнота, кишечное расстройство, затем сильные головные боли, двоение в глазах. Последние два признака связаны с поражением нервной системы. Также возможна блокировка мышечных синапсов, когда мышцы перестают получать нервный импульс, и человек не может дышать. Процесс развивается постепенно, важно вовремя начать правильное лечение.

«Основной путь передачи и попадания этого нейротоксина в организм человека — это еда, особенно консервы, заготовки, в анаэробных условиях, без доступа кислорода. Нейротоксин разрушается при кипячении», — поясняет главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

Родственница отравившихся в Москве Юлия рассказала «Газете.Ru» о вышеперечисленных симптомах. Ее двоюродная сестра купила салат лобио из доставки «Перекрестка» , и на следующий день почувствовала себя плохо.

«У нее началось двоение в глазах, обратилась к окулисту — сказали, неврология. Платно... сделала МРТ, ей сказали: все чисто. У нее усиливались симптомы, стала невнятная речь, два раза вызвали скорую, ее не забрали. На третий раз, когда она уже ходить не могла, у нее начался птоз лица (провисание, опущение кожи — «Газета.Ru»), нарушилось дыхание, ее забрали в реанимацию», — поделилась Юлия.

В реанимации врачи не могли сутки поставить нужный диагноз. Сейчас пострадавшая остается в реанимации в тяжелом состоянии, «но все под контролем, как говорят врачи». Семья собирается писать жалобу на некомпетентность врачей скорой помощи.

Как развивалась ситуация в столице

О вспышке ботулизма в Москве стало известно в конце прошлой недели. СМИ начали писать об этом с утра 15 июня, когда в больницах оказались 10 человек. Восемь были в тяжелом состоянии, двоим понадобился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Депздрав города сначала опровергал, что речь о массовых случаях отравления.

«Никакого массового отравления в Москве нет», — заявило ведомство.

Однако в течение двух дней число известных случаев взлетело сначала до 18, а потом до 41 человека. Среди отравившихся люди в возрасте от 18 до 46 лет. Они заказали еду через службы доставки.

Роспотребнадзор считает, что отравления могли вызвать грузинское блюдо из фасоли «лобио» от «Кухни на районе» (ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт» (в частности, поставляет продукцию во «ВкусВилл»).

Столичное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК). Расследование ведет специальная оперативная группа. Следователи провели пять обысков, в том числе на складах. Местные сотрудники пытались «избавиться» от части продукции, но не успели, теперь потенциально опасная еда пройдет экспертизу.

Реакция компаний

«Кухня на районе» 16 июня временно закрылась. Сервис сообщил, что в проблемном салате использовали консервированную фасоль от одного из поставщиков.

«Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты», — передала компания.

«ВкусВилл» 17 июня сообщил, что остановил все поставки от причастного к отравлениям партнера.

«Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине... Мы не получали аналогичные жалобы от покупателей... Но в данном случае мы не допускаем никаких вероятностей, до завершения полной проверки», — уточнил продавец.

На сайте «ВкусВилла» покупатели в июне жаловались на продукцию «Гастропорта», которая последнее время испортилась. Писали о «рыбе с запашком», гнилых листьях салата, кислых помидорах.