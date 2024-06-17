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Розенбаум проиграл суд из-за неуплаты счетов за энергоснабжение

«Звездач»: певец Александр Розенбаум проиграл суды на 386 тыс. рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певец и композитор Александр Розенбаум проиграл суды на 386 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, на Розенбаума подало несколько исков АО «Невский Экологический Оператор» за неуплату счетов за энергоснабжение в его сети питерских пивных ООО «Толстый фраер». Сначала компания потребовала с артиста 302 тысячи 281 рубль, а чуть позже подала еще один иск на 84 тысячи 66 рублей.

Как отмечает Telegram-канал, арбитражный суд Санкт-Петербурга принял решения в пользу истца.

В апреле Александр Розенбаум признался, что открыл сеть пивных в Санкт-Петербурге в связи с ностальгическими воспоминаниями. Музыкант заявил, что во времена его молодости «все приличные люди» ходили в пивные и проводили там время.

«Это — не бомжовые заведения, они никогда не были приютом для алкоголиков. Туда приходили не только мужчины, но и женщины», — рассказывал певец.

По словам Розенбаума, он не занимается ведением бизнеса, ограничиваясь лишь долей в организации. Певец подчеркнул, что доволен работой своих коллег. Музыкант признался, что многие фанаты теперь благодарят его не только за песни, но и за пивные.

Ранее Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд.

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